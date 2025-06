Piogge incessanti, allerta idraulica e mobilitazione della Protezione Civile. In Toscana esondazioni e livelli dei fiumi sorvegliati speciali, mentre in Emilia Romagna possibili piene nei bacini. Rallentamenti nei trasporti e chiusure diffuse

Il maltempo continua a colpire duramente l’Italia, con allerta rossa in Emilia Romagna e Toscana. In entrambe le regioni piove incessantemente da oltre 24 ore, e il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione Civile. Nelle aree a rischio, i sindaci hanno deciso la chiusura di scuole, musei, parchi, impianti sportivi e mercati, invitando i cittadini a restare in casa e, dove necessario, a trasferirsi ai piani più alti.

Situazione critica in Emilia Romagna e Toscana

In Emilia Romagna l’allerta rossa riguarda la pianura bolognese, la costa e la Romagna, dove sono attese piene fluviali. Nel Bolognese, l’allerta è stata ridotta ad arancione e sono riprese le attività didattiche, pur rimanendo vietato l’accesso ai parchi fluviali, per il rischio di smottamenti.

In Toscana, l’emergenza è più grave a Sesto Fiorentino, dove il fiume Rimaggio è esondato. Si monitorano attentamente anche i livelli del fiume Arno e di altri corsi d’acqua come il Bisenzio e l’Ombrone Pistoiese. A Firenze e in altre città toscane, tutti gli eventi culturali sono stati sospesi e, in alcuni comuni, sono stati chiusi anche i centri commerciali e le attività produttive.

Trasporti in tilt e viabilità complicata

Il maltempo ha provocato danni anche alla rete ferroviaria. Diverse linee, tra cui la Firenze-Borgo S. Lorenzo e la Firenze-Pisa, resteranno chiuse o vedranno una riduzione dei servizi. A causa dei danni alle strade, non sarà possibile attivare servizi sostitutivi con autobus. I disagi colpiranno anche altre linee regionali, che potrebbero subire ulteriori modifiche a seconda dell’evolversi della situazione.

Allerta gialla in altre regioni

Allerta gialla è stata emessa in Veneto, Umbria, Molise, Marche, Lombardia e Lazio. A Milano, la protezione civile monitora costantemente la situazione per intervenire in caso di esondazioni e smottamenti. I cittadini sono invitati a prestare attenzione in prossimità di fiumi e sottopassi, nonché a evitare soste sotto alberi o impalcature.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)