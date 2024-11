Rottamazione quinquies: nuovo emendamento Legge Bilancio per saldo debiti fiscali

🔊 Ascolta articolo -

A fine anno, un nuovo capitolo per la pace fiscale: inclusi i debiti dal 2022 al 2024. L’opzione prevede rate o soluzione unica con interessi ridotti

La “rottamazione quinquies”, proposta dalla Lega come emendamento al Dl 155/2024 Legge di Bilancio, mira a riaprire la pace fiscale, permettendo ai contribuenti di sanare i debiti fiscali accumulati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024. L’obiettivo è supportare coloro che, pur avendo aderito alla precedente “rottamazione quater”, non sono riusciti a completare i pagamenti, evitando rischi di pignoramenti su beni e conti correnti.

La misura consente di saldare il debito con uno sconto su sanzioni e interessi, pagando il 5% e coprendo l’intera imposta dovuta. I contribuenti possono scegliere tra una soluzione unica, da effettuarsi entro il 31 luglio 2025, o un piano di 18 rate con un tasso del 2%. Incluse nella rottamazione Irpef, Iva, tributi locali e multe, mentre i Comuni potranno volontariamente aderire per le ingiunzioni fiscali.

Secondo Mario Michelino, presidente dell’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti, la nuova misura risponde alle difficoltà economiche di molti contribuenti, ma pone sfide per la finanza pubblica. Anche Francesco Cataldi, dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti, osserva come la frequenza di queste misure possa scoraggiare l’adempimento fiscale regolare e indica la necessità di ripensare il sistema di riscossione.

L’emendamento segue altre iniziative in discussione, come il “ravvedimento speciale” per dichiarazioni recenti, rateizzazioni degli acconti per partite Iva con ricavi fino a 170.000 euro, e una cartolarizzazione dei crediti di riscossione non incassati, che ammontano attualmente a circa 1.247 miliardi.

