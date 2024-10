Maltempo Italia, in Toscana esonda il Cornia: scuole chiuse e strade bloccate

🔊 Ascolta articolo -

La perturbazione continua a flagellare cinque regioni italiane, con allerta arancione in Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto. In Toscana, il fiume Cornia ha rotto gli argini, causando sfollamenti e danni ingenti, mentre a Siena la stazione resta inservibile per allagamenti

Il maltempo sta mettendo in ginocchio gran parte dell’Italia, con l’allerta arancione diramata in cinque regioni: Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove il fiume Cornia ha esondato in due punti nel comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno. Il sindaco Alberta Ticciati ha definito la piena “eccezionale”, mentre numerose famiglie sono state sfollate. “Sono ore difficili, i danni sono ingenti e le segnalazioni non si fermano“, ha dichiarato. Le scuole sono state chiuse per precauzione.

Nel frattempo, Siena è isolata per allagamenti: la stazione ferroviaria rimarrà chiusa fino a mezzogiorno, bloccando i collegamenti. A Certaldo e San Gimignano, la piena del fiume Elsa ha allarmato le autorità, causando evacuazioni e la chiusura di alcune strade. Il Valdarno centrale e superiore sono sorvegliati per il rischio di nuove esondazioni, con i fiumi Ombrone pistoiese, Bisenzio ed Elsa che hanno già superato la seconda soglia di allerta.

In molte aree si segnalano frane e allagamenti. La strada statale 12 ‘Dell’Abetone e del Brennero’ è chiusa a San Marcello Piteglio, mentre la SS68 ‘Di Val Cecina’ è interrotta in più punti per cedimenti e allagamenti tra Volterra e Monterotondo Marittimo. Anche la strada statale 398 è stata chiusa per l’allagamento del piano viabile.

A Firenze, la Protezione civile ha registrato piogge diffuse nelle prime ore del 18 ottobre, con allagamenti e frane che stanno complicando la viabilità, soprattutto sulla vecchia Sr 429 tra Castelfiorentino e Certaldo. Il sottopasso tra la FiPiLi e il casello autostradale di Scandicci è stato riaperto, ma i fiumi rimangono monitorati.

A Milano, l’allerta arancione prosegue. Nonostante la crescita dei livelli del Lambro e del Seveso, la situazione è sotto controllo. Il Comune ha attivato il Centro operativo con pattugliamenti nelle aree più a rischio.

