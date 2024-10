Gravina in Puglia: 65enne uccide la moglie dopo aver tentato di darle fuoco

🔊 Ascolta articolo -

Giuseppe Lacarpia accusato di omicidio volontario aggravato

Nella notte di ieri a Gravina in Puglia, un uomo di 65 anni, Giuseppe Lacarpia, ha ucciso brutalmente la moglie Maria Arcangela Turturo. Dopo aver incendiato l’auto in cui si trovava, ha cercato di soffocarla a mani nude. La donna, soccorsa dalla Polizia e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Lacarpia, con precedenti penali, è stato arrestato su ordine della Procura di Bari e trasferito in carcere.

(con fonte AdnKronos)