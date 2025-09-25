Omicidio a Palau, l’imprenditore confessa: “Ho ucciso Cinzia Pinna”

Connect with us

Published

3 ore ago

on

Emanuele Ragnedda ammette il delitto, ma resta ignoto il movente. Castelsardo si prepara a una fiaccolata in memoria della 33enne

Tempio Pausania, 25 settembre 2025 – Emanuele Ragnedda, imprenditore 46enne di Arzachena, ha confessato di aver ucciso con un colpo di pistola Cinzia Pinna, 33 anni, scomparsa la notte tra l’11 e il 12 settembre. Il movente non è ancora stato chiarito.

La ricostruzione e le prove raccolte

Gli specialisti del Ris di Cagliari hanno sequestrato reperti nella casa di campagna dell’uomo, nella tenuta di Conca Entosa, a Palau. Oltre a tracce di sangue, sono state rinvenute polveri bianche: l’esame tossicologico stabilirà se si tratti di cocaina. Le telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze hanno permesso di seguire gli ultimi spostamenti: la sera della scomparsa Ragnedda avrebbe accolto Pinna nella sua auto mentre la donna era in condizioni psicofisiche precarie.

La confessione e l’arresto

Ragnedda, assistito dal legale Luca Montella, ha ammesso tutto davanti al procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso. È ora detenuto nel carcere di Nuchis in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani.

Lutto e commozione a Castelsardo per Cinzia Pinna

Castelsardo, paese natale della vittima, si stringe attorno alla famiglia. Questa sera, alle 21, una fiaccolata silenziosa attraverserà il centro storico. “Il cuore di Castelsardo è unito – ha dichiarato la sindaca Maria Lucia Tirotto –. Abbiamo sperato fino all’ultimo in un epilogo diverso, ma il destino è stato crudele. Oggi il nostro abbraccio è per i familiari di Cinzia, nella speranza che il ricordo del suo sorriso possa essere la loro forza”.

LE ULTIME NOTIZIE

Tensione globale: caccia russi sfiorano lo spazio aereo lettone

25 Settembre 2025
La Nato intercetta caccia russi; Mosca minaccia guerra se verranno abbattuti La Russia e la Nato giocano con la sicurezza...
Read More
Tensione globale: caccia russi sfiorano lo spazio aereo lettone

Addio a Claudia Cardinale: funerali a Parigi il 30 settembre

25 Settembre 2025
L’attrice scomparsa a 87 anni sarà omaggiata a Parigi e successivamente a Nemours, con cerimonia privata per la cremazione I...
Read More
Addio a Claudia Cardinale: funerali a Parigi il 30 settembre

Summit segreto a Quantico: convocati tutti i generali Usa, momenti delicati

25 Settembre 2025
Il segretario alla Difesa Pete Hegseth chiama 800 alti ufficiali senza spiegare i motivi. Crescono le ipotesi e le tensioni...
Read More
Summit segreto a Quantico: convocati tutti i generali Usa, momenti delicati

Flotilla verso Gaza: respinta l’offerta italiana, tensione con Israele

25 Settembre 2025
La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla rifiuta di deviare gli aiuti verso Cipro, ribadendo la missione di portare soccorsi...
Read More
Flotilla verso Gaza: respinta l’offerta italiana, tensione con Israele

Fabrizio Corona condannato in appello per diffamazione su Icardi e Wanda Nara

25 Settembre 2025
La Corte di Milano conferma la multa e il risarcimento per l’ex fotografo dei vip dopo l’articolo del 2019 sul...
Read More
Fabrizio Corona condannato in appello per diffamazione su Icardi e Wanda Nara

Secret summit in Quantico: all US generals summoned, delicate moments

25 Settembre 2025
Defence Secretary Pete Hegseth calls 800 senior officers without explaining the reasons. Speculation and tension grow Washington, 25 September 2025...
Read More
Secret summit in Quantico: all US generals summoned, delicate moments

Minacce a Meloni, scritta con mirino a Torino: “Orgogliosa del paragone con Kirk”

25 Settembre 2025
La premier condanna l’intimidazione e rivendica il valore del dialogo. Solidarietà bipartisan Minacce a Meloni, 25 settembre 2025 – “Meloni...
Read More
Minacce a Meloni, scritta con mirino a Torino: “Orgogliosa del paragone con Kirk”

Omicidio a Palau, l’imprenditore confessa: “Ho ucciso Cinzia Pinna”

25 Settembre 2025
Emanuele Ragnedda ammette il delitto, ma resta ignoto il movente. Castelsardo si prepara a una fiaccolata in memoria della 33enne...
Read More
Omicidio a Palau, l’imprenditore confessa: “Ho ucciso Cinzia Pinna”

Trump-Kiev: ‘Recapture is possible,’ but the White House calls it a tactic

25 Settembre 2025
According to the Washington Post, the US president wants to increase pressure on Putin Trump-Kiev, 25 September 2025 – Donald...
Read More
Trump-Kiev: ‘Recapture is possible,’ but the White House calls it a tactic

Esplosione d’auto a Tel Aviv, un ferito lieve

25 Settembre 2025
L’uomo di 46 anni è stato portato all’ospedale Ichilov a Tel Aviv. L’Idf: “Tentato attacco con missile a Gaza” Tel...
Read More
Esplosione d’auto a Tel Aviv, un ferito lieve
Tensione globale: caccia russi sfiorano lo spazio aereo lettone Tensione globale: caccia russi sfiorano lo... 25 Settembre 2025
Addio a Claudia Cardinale: funerali a Parigi il 30 settembre Addio a Claudia Cardinale: funerali a... 25 Settembre 2025
Summit segreto a Quantico: convocati tutti i generali Usa, momenti delicati Summit segreto a Quantico: convocati tutti... 25 Settembre 2025
Flotilla verso Gaza: respinta l’offerta italiana, tensione con Israele Flotilla verso Gaza: respinta l’offerta italiana,... 25 Settembre 2025
Fabrizio Corona condannato in appello per diffamazione su Icardi e Wanda Nara Fabrizio Corona condannato in appello per... 25 Settembre 2025
Secret summit in Quantico: all US generals summoned, delicate moments Secret summit in Quantico: all US... 25 Settembre 2025
Minacce a Meloni, scritta con mirino a Torino: “Orgogliosa del paragone con Kirk” Minacce a Meloni, scritta con mirino... 25 Settembre 2025
Omicidio a Palau, l’imprenditore confessa: “Ho ucciso Cinzia Pinna” Omicidio a Palau, l’imprenditore confessa: “Ho... 25 Settembre 2025
Trump-Kiev: ‘Recapture is possible,’ but the White House calls it a tactic Trump-Kiev: ‘Recapture is possible,’ but the... 25 Settembre 2025
Esplosione d’auto a Tel Aviv, un ferito lieve Esplosione d’auto a Tel Aviv, un... 25 Settembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending