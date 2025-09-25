Omicidio a Palau, l’imprenditore confessa: “Ho ucciso Cinzia Pinna”

Video
Emanuele Ragnedda ammette il delitto, ma resta ignoto il movente. Castelsardo si prepara a una fiaccolata in memoria della 33enne
Tempio Pausania, 25 settembre 2025 – Emanuele Ragnedda, imprenditore 46enne di Arzachena, ha confessato di aver ucciso con un colpo di pistola Cinzia Pinna, 33 anni, scomparsa la notte tra l’11 e il 12 settembre. Il movente non è ancora stato chiarito.
La ricostruzione e le prove raccolte
Gli specialisti del Ris di Cagliari hanno sequestrato reperti nella casa di campagna dell’uomo, nella tenuta di Conca Entosa, a Palau. Oltre a tracce di sangue, sono state rinvenute polveri bianche: l’esame tossicologico stabilirà se si tratti di cocaina. Le telecamere di sorveglianza e alcune testimonianze hanno permesso di seguire gli ultimi spostamenti: la sera della scomparsa Ragnedda avrebbe accolto Pinna nella sua auto mentre la donna era in condizioni psicofisiche precarie.
La confessione e l’arresto
Ragnedda, assistito dal legale Luca Montella, ha ammesso tutto davanti al procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso. È ora detenuto nel carcere di Nuchis in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani.
Lutto e commozione a Castelsardo per Cinzia Pinna
Castelsardo, paese natale della vittima, si stringe attorno alla famiglia. Questa sera, alle 21, una fiaccolata silenziosa attraverserà il centro storico. “Il cuore di Castelsardo è unito – ha dichiarato la sindaca Maria Lucia Tirotto –. Abbiamo sperato fino all’ultimo in un epilogo diverso, ma il destino è stato crudele. Oggi il nostro abbraccio è per i familiari di Cinzia, nella speranza che il ricordo del suo sorriso possa essere la loro forza”.
(con fonte AdnKronos)
