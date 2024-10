Maltempo e allerta arancione su Nord e Centro Italia: scuole chiuse e rischio frane

🔊 Ascolta articolo -

La Protezione Civile segnala allerta arancione in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto per la nuova perturbazione che porta forti piogge e rischio esondazioni. A Bologna, scuole chiuse e smart working incentivato. Possibili miglioramenti dalla prossima settimana con il ritorno dell’anticiclone

Un’ondata di maltempo continua a interessare il Nord e Centro Italia, con la Protezione Civile che ha diramato per oggi, 25 ottobre, un’allerta arancione su Liguria orientale, gran parte della Toscana ed Emilia-Romagna, e nella zona sud-occidentale del Veneto. Prevista allerta gialla su Umbria, altre aree di Toscana, Liguria e Emilia-Romagna, oltre che in diverse aree di Piemonte e Lombardia.

La causa è una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia, che sta portando forti piogge, temporali e rovesci intensi, con particolare criticità su Emilia-Romagna e Liguria, dove sono a rischio sia i versanti appenninici sia le zone collinari già compromesse da precedenti precipitazioni. Su Bologna, per precauzione, tutte le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse, e il Comune ha consigliato l’uso dello smart working per ridurre gli spostamenti.

In Emilia-Romagna, le piogge, concentrate sul crinale appenninico e in espansione su tutta la regione nel pomeriggio, potrebbero causare ulteriori aumenti dei livelli dei corsi d’acqua, già in piena nelle scorse settimane. Nella stessa area, si sono verificati fenomeni franosi e innalzamenti dei torrenti minori, mentre nella collina bolognese la situazione resta critica per i terreni saturi e instabili.

Anche in Toscana la situazione è preoccupante: la Coldiretti segnala che i nubifragi sono raddoppiati rispetto all’inizio dell’anno, con gravi conseguenze su agricoltura e infrastrutture a causa delle forti piogge concentrate in poche ore.

Le previsioni per il weekend non migliorano; un fronte di aria fredda scenderà dall’Atlantico, provocando un nuovo peggioramento sulle aree settentrionali e centrali. Tuttavia, secondo iLMeteo.it, dalla prossima settimana un vasto anticiclone africano potrebbe portare stabilità e temperature superiori alla media per qualche giorno. In questo scenario, sono attese giornate soleggiate e stabili che potrebbero durare fino ad Halloween, con un aumento delle temperature soprattutto al Centro-Nord.

(con fonte AdnKronos)