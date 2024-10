Manovra 2025, governo al lavoro: divergenze sui tagli, ma la sintesi arriverà

By

Nel Consiglio dei ministri di oggi verranno presentati il Documento programmatico di Bilancio e il decreto-legge con le misure economiche. Attesa la sintesi tra le diverse posizioni per garantire la compattezza della maggioranza

Il governo è impegnato nella delicata trattativa sulla manovra 2025 da circa 25 miliardi di euro. Nonostante le divergenze tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e alcuni colleghi sui tagli alla spesa, si prevede che la sintesi verrà raggiunta. Il Documento programmatico di Bilancio sarà discusso nel Consiglio dei ministri e le tabelle con le principali voci di spesa ed entrata verranno presentate. La legge di Bilancio, basata su questo documento, sarà trasmessa al Parlamento entro lunedì.

Le priorità, ribadite da Giorgetti, includono il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro, la riduzione delle aliquote Irpef, il sostegno alle famiglie numerose, il rinnovo dei contratti nella Pubblica Amministrazione e i fondi per la sanità. Tuttavia, dei 25 miliardi necessari per finanziare queste misure, al momento sono stati coperti solo 16 miliardi. I restanti fondi dovranno essere trovati attraverso tagli alle amministrazioni centrali, al concordato preventivo biennale e, probabilmente, una stretta fiscale su multinazionali e il settore dei giochi.

Venerdì è atteso il verdetto dei rating di S&P Global e Fitch, con il giudizio di Moody’s previsto per il 22 novembre, che potrebbero avere un impatto significativo sui mercati e sugli investitori esteri.

