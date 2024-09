Allerta maltempo Italia: temporali, calo temperature e rischio idrogeologico

By

Allerta arancione per nubifragi in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana. Scatta l’allerta gialla in numerose altre regioni

Roma – L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo che investirà il Paese a partire da oggi, domenica 8 settembre 2024. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio nubifragi in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana. Il maltempo è associato a un elevato rischio idrogeologico, con allerta arancione per la tenuta dei fiumi in queste quattro regioni, oltre a Friuli Venezia Giulia e Veneto.

L’arrivo massiccio della pioggia si estenderà ora dopo ora, con conseguenti allerta gialla per temporali in diverse altre aree. Le regioni interessate includono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

In Lombardia, il Centro operativo comunale della Protezione Civile è in allerta per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Lambro e Seveso, dopo l’esondazione di quest’ultimo verificatasi nei giorni scorsi a Milano.

Il presidente della regione Toscana ha esortato i cittadini a “prestare la massima attenzione”. La Protezione Civile ha emesso avvisi per rischio idrogeologico e forti temporali fino alle 6 di lunedì mattina. Si prevedono temporali, localmente intensi, sul litorale centro-settentrionale e in estensione alle restanti zone costiere, all’Arcipelago e alle aree interne centro-settentrionali. Dal tardo pomeriggio, le precipitazioni aumenteranno, con temporali di forte intensità a partire dalle zone di nord-ovest e rapidamente estesi al resto della regione. Sono previsti cumulati massimi fino a 90 mm, con possibilità di superamenti locali in gran parte del territorio.

In Emilia Romagna, il passaggio di una intensa saccatura atlantica porterà un aumento dell’instabilità con fenomeni temporaleschi, soprattutto sull’appennino centro-occidentale. Le precipitazioni intense si estenderanno all’intera regione, a partire dal settore centro-occidentale, generando possibili frane, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, specialmente nei corsi d’acqua collinari e montani.

Il maltempo è causato da una perturbazione atlantica che interesserà ampie zone del Centro-Nord Italia. Il sito www.iLMeteo.it riporta che la pioggia colpirà inizialmente Liguria, Toscana e gradualmente tutto il Nord. I fenomeni saranno accompagnati da locali grandinate e forti raffiche di vento. Le temperature inizieranno a scendere, ma resteranno elevate con 37-38°C sulle Isole Maggiori e in Puglia, circa 35°C in Calabria, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata.

La prossima settimana segnerà una svolta, con un graduale calo delle temperature massime verso i 23-26°C ovunque e minime fino a 12-13°C al Nord.

