Dengue: 412 casi in Italia nel 2024, di cui 2 autoctoni

L’ISS registra un aumento dei casi di Dengue, con 410 infezioni importate e 2 autoctone. Lombardia, Veneto e Lazio tra le regioni più colpite

In Italia, dal 1° gennaio al 10 settembre 2024, sono stati confermati 412 casi di Dengue, di cui 410 associati a viaggi all’estero e 2 autoctoni, secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità (ISS). I casi autoctoni, registrati nelle province di Reggio Emilia e Brescia, riguardano persone che non avevano viaggiato all’estero e si trovano in buone condizioni di salute.

La Lombardia è la regione più colpita, con 78 casi importati e 1 autoctono, seguita da Veneto e Lazio, con 71 e 68 casi importati rispettivamente. L’origine della maggior parte delle infezioni importate è il Brasile. Il report segnala anche 6 casi di Zika virus, 12 di Chikungunya, e 64 infezioni da Toscana virus, tutti associati a viaggi o contagi autoctoni, senza decessi.

