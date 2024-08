Traffico per i rientri dalle vacanze: ecco i tratti da Bollino Rosso nel weekend

By

🔊 Ascolta articolo -

A partire dal pomeriggio di oggi, traffico intenso previsto su tutta la rete stradale italiana fino a domenica sera. Potenziamenti e limitazioni per gestire l’ondata di rientri

Inizia oggi, venerdì 23 agosto, un weekend di traffico intenso su tutte le strade italiane, con previsioni di bollino rosso a causa dei rientri dalle vacanze estive. Il traffico è destinato a crescere esponenzialmente a partire dal pomeriggio e proseguirà fino alla sera di domenica 25 agosto, interessando in particolare i viaggiatori diretti verso le grandi città del Centro-Nord.

Viabilità Italia ha segnalato un incremento significativo degli spostamenti dalle località di villeggiatura verso i centri urbani, con un picco previsto soprattutto nella giornata di domenica, quando la congestione sarà accentuata dal rientro del fine settimana.

Per garantire una maggiore fluidità del traffico, Anas (Gruppo FS Italiane) ha intensificato la presenza del personale su tutto il territorio nazionale e ha sospeso 906 cantieri su 1278 attivi, pari al 70% del totale. Inoltre, il divieto di transito per i veicoli pesanti sarà in vigore domani, sabato 24 agosto, dalle ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22.

I principali itinerari stradali che potrebbero subire rallentamenti includono:

Autostrada A2 (Campania, Basilicata e Calabria)

(Campania, Basilicata e Calabria) Statali 106 ‘Jonica’ e 18 ‘Tirrena Inferiore’ in Calabria

in Calabria Autostrade A19 (Palermo-Catania) e A29 (Palermo-Mazara del Vallo) in Sicilia

(Palermo-Catania) e (Palermo-Mazara del Vallo) in Sicilia Strada statale 131 ‘Carlo Felice’ in Sardegna

in Sardegna Grande Raccordo Anulare di Roma, A91 ‘Roma Fiumicino’ , SS148 Pontina e SS7 ‘Appia’ nel Lazio

di Roma, , e nel Lazio Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) tra Umbria, Toscana, Emilia Romagna

(SS675 e SS3 bis) tra Umbria, Toscana, Emilia Romagna SS1 Aurelia, SS16 ‘Adriatica’ e altre direttrici lungo la costa

Al nord, i tratti più critici includeranno:

Raccordi Autostradali RA10 (Torino Caselle), RA13 e RA14 (Friuli-Venezia Giulia)

(Torino Caselle), (Friuli-Venezia Giulia) SS36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’ (Lombardia)

(Lombardia) SS45 ‘di Val Trebbia’ (Liguria)

(Liguria) SS26 ‘della Valle D’Aosta’, SS309 ‘Romea’ e SS51 ‘di Alemagna’ (Veneto)

In vista del traffico intenso, gli automobilisti sono invitati a pianificare i propri spostamenti con anticipo e a considerare eventuali alternative per evitare congestioni.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)