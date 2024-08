Maltempo in Brianza: forti temporali e disagi a nord di Milano

By

🔊 Ascolta articolo -

Piogge intense colpiscono la Brianza e Milano, con disagi limitati per il momento. Allerta gialla in dieci regioni italiane

Questa mattina, la Brianza è stata colpita da intensi temporali che hanno portato precipitazioni significative in diverse località a nord di Milano. Tra le 6:30 e le 8:00, sono stati registrati 47 millimetri di pioggia a Paderno Dugnano, 32 millimetri a Rho, 22 millimetri a Monza e 9 millimetri a Cinisello Balsamo. A riportarlo è l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, che ha fornito aggiornamenti attraverso i suoi canali social.

Granelli ha rassicurato i cittadini, spiegando che l’onda di piena del fiume Seveso sta attraversando la zona di Niguarda con livelli poco sopra il metro, al momento senza destare preoccupazioni. Tuttavia, ulteriori temporali sono attesi da ovest e stanno già interessando aree come Abbiategrasso, Magenta e Lonate Pozzolo. Le centrali operative della protezione civile e del servizio idrico di Milano sono in stato di allerta e monitorano costantemente la situazione.

I disagi non si sono limitati alla sola Brianza. Già ieri, lunedì 26 agosto, un forte temporale aveva causato la sospensione dei voli all’aeroporto di Milano Malpensa. Più di 60 litri d’acqua per metro quadrato erano caduti in poco più di un’ora, rendendo le piste inutilizzabili e costringendo al dirottamento di 27 voli verso gli aeroporti di Linate, Bergamo, Torino e Venezia. L’acqua che si è infiltrata nel terminal ha creato ulteriori disagi ai passeggeri.

Il maltempo continua a interessare gran parte del Paese. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per dieci regioni, tra cui Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria. La situazione resta in evoluzione, con le autorità che raccomandano prudenza e attenzione in tutte le aree interessate.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)