Accoltellamento a Castiglione Olona: 2 carabinieri in stato di fermo

By

🔊 Ascolta articolo -

Procura di Varese: indagini in corso sull’accoltellamento di un extracomunitario

La Procura della Repubblica di Varese ha disposto il fermo di due carabinieri a seguito dell’accoltellamento di un extracomunitario a Castiglione Olona. Secondo quanto riportato dagli accertamenti eseguiti dalla compagnia di Saronno, i due militari, non in servizio e senza ordine d’impiego, sarebbero intervenuti in un’area boschiva dove si sospettava ci fosse un’attività di spaccio di stupefacenti.

La vittima, ancora in corso di identificazione, ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Varese, avrebbe avuto un incontro con i militari durante il quale si sarebbe verificata una colluttazione culminata nell’accoltellamento. La Procura sta indagando sui dettagli dell’episodio violento.

Nonostante l’accaduto, la Procura ha sottolineato che l’episodio non mette in discussione l’efficacia del lavoro svolto dall’Arma nel contenimento dello spaccio nei boschi della provincia di Varese. Gli sforzi dei Carabinieri e degli Squadroni Cacciatori, impiegati da oltre un anno, continuano senza sosta.

In risposta immediata agli eventi, l’Arma ha sospeso dal servizio i militari coinvolti nel fermo, mentre le indagini proseguono per chiarire completamente i contorni dell’incidente.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)