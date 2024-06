L’Italia soffoca sotto il caldo: bollino arancione in molte città

🔊 Ascolta articolo -

Le temperature elevate mettono in allerta diverse città italiane

L’Italia è sempre più stretta nella morsa del caldo. Oggi molte città del paese sono state contrassegnate con il bollino arancione, indicando un alto rischio per la salute a causa delle temperature elevate. Le città interessate includono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.

Secondo il ministero della Salute, il bollino arancione indica condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, specialmente tra i gruppi più vulnerabili come anziani, bambini e persone con malattie croniche.

In contrasto, Cagliari e Genova sono segnalate con il bollino verde, che indica nessuna allerta per la salute. Tuttavia, altre città come Bari, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino e Venezia sono sotto allerta gialla, il livello 1, che indica un’attenzione particolare ma non un’emergenza immediata.

La situazione richiede prudenza, e il ministero della Salute consiglia di evitare l’esposizione prolungata al sole, mantenere un’adeguata idratazione e prestare particolare attenzione ai gruppi a rischio. Con l’aumento delle temperature, è fondamentale adottare misure preventive per proteggere la salute di tutti.

(con fonte AdnKronos)