Violenza sessuale a Romano di Lombardia: arrestato un 36enne

Aggressione brutale nel centro di Romano di Lombardia: la compagna picchiata e abusata

Violenza sessuale a Romano di Lombardia — Una notte di terrore si è consumata nel cuore di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, dove una donna di 36 anni è stata picchiata e abusata dal suo compagno convivente. L’uomo, connazionale della vittima, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale continuata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Erano da poco passate le mezzanotte del 3 novembre quando la furia del 36enne si è scatenata in pieno centro storico, a pochi passi da piazza Garibaldi. Alcuni passanti hanno notato la donna a terra, priva di sensi, e hanno subito chiamato i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Romano di Lombardia.

L’aggressione e il ricovero in ospedale

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale di Brescia, dove i medici le hanno diagnosticato un grave trauma cranico, conseguenza dei pugni e dei calci ricevuti. Al risveglio, nelle prime ore del mattino, la donna — spaventata ma lucida — ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri: a ridurla in quelle condizioni era stato il compagno, che da tempo la sottoponeva a violenze fisiche e sessuali, mai denunciate prima.

La confessione e l’arresto

Raccolte le sue parole, i militari si sono diretti nell’abitazione della coppia. Lì hanno trovato l’uomo, ancora in casa, e hanno proceduto con una perquisizione. Sono stati sequestrati il telefono della vittima, distrutto durante l’aggressione, e un test di gravidanza positivo, collegato a un aborto spontaneo avvenuto mesi prima dopo un episodio di violenza.

Custodia cautelare in carcere

Dopo la denuncia formale della donna presso la stazione dei carabinieri, il 36enne è stato arrestato su ordine della Procura di Bergamo. Il gip ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere.

(con fonte AdnKronos)

