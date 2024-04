Casa Montecarlo: Giudici in camera di consiglio, sentenza attesa per Fini-Tulliani

🔊 Ascolta articolo -

I pubblici ministeri chiedono pesanti condanne per l’ex presidente della Camera e altri imputati per il presunto reato di riciclaggio legato alla vendita di una casa a Montecarlo

In una udienza tenutasi il 18 marzo scorso, i pubblici ministeri capitolini hanno avanzato richieste di condanna per diversi imputati, tra cui Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani e altri, per presunte implicazioni in reati di riciclaggio. L’accusa chiede una condanna a 8 anni per l’ex presidente della Camera, 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani, 10 anni per il fratello Giancarlo Tulliani e 5 anni per il padre Sergio Tulliani. La sentenza, attesa in mattinata, sarà il culmine di una lunga vicenda giudiziaria che ha al centro la vendita di una casa a Montecarlo.

Il processo ruota attorno alla vendita di un immobile, ereditato dalla contessa Annamaria Colleoni e appartenente ad Alleanza Nazionale, avvenuta nel 2008. Secondo l’accusa, l’acquirente sarebbe stato Giancarlo Tulliani, agendo attraverso società off-shore, per poco più di 300mila euro. Tuttavia, la vendita dell’immobile nel 2015 avrebbe fruttato un milione e 360mila dollari.

