Nuovo 730 semplificato: modelli precompilati e novità per la dichiarazione fiscale 2024

L’Agenzia delle Entrate annuncia la disponibilità online dei modelli precompilati del 730 semplificato e introduce importanti novità per la stagione fiscale 2024

Nella giornata odierna, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online i modelli precompilati del nuovo 730 semplificato, già compilati con i dati in possesso dell’Agenzia stessa e quelli inviati da enti esterni quali datori di lavoro, farmacie e banche. Complessivamente, sono stati elaborati circa 1 miliardo e 300 milioni di informazioni per la stagione fiscale 2024, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo 730 semplificato introduce significative novità, rendendo più agevole il processo di compilazione della dichiarazione fiscale per i contribuenti. I dati relativi all’abitazione, alle spese sostenute, alla famiglia e ad altri aspetti saranno raggruppati in sezioni specifiche, semplificando così la navigazione e la compilazione del modulo. Inoltre, sarà possibile ricevere i rimborsi direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

I contribuenti potranno accedere ai modelli precompilati tramite le loro credenziali Spid, Cie o Cns e scegliere tra la modalità semplificata e quella ordinaria. Coloro che presentano il modello 730 potranno richiedere il rimborso direttamente dall’Agenzia, mentre imprenditori e professionisti avranno la possibilità di consultare la dichiarazione precompilata e completare il modello Redditi direttamente tramite l’applicativo dedicato.

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione, sarà necessario accedere all’area riservata con le credenziali appropriate. È possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dall’area riservata sul sito dell’Agenzia o formalizzare la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Inoltre, quest’anno si amplia la platea di contribuenti che possono usufruire del 730 semplificato, includendo redditi che in precedenza richiedevano il modello Redditi, come redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe.

