Auto: oggi riparte prenotazione Ecobonus, incentivi per Veicoli Non Inquinanti

Da oggi 23 gennaio 2024 sono nuovamente aperte le prenotazioni per l’incentivo Ecobonus

Dal 23 gennaio 2024, le prenotazioni per l’incentivo Ecobonus sono nuovamente aperte. Dalle ore 10 di oggi, le concessionarie sono autorizzate ad inserire le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus (ecobonus.mise.gov.it) per i contributi relativi all’acquisto di veicoli non inquinanti. Questa opportunità copre una vasta gamma di categorie, inclusi autoveicoli, motocicli, ciclomotori e veicoli commerciali di diverse classi.

Questa fase segna l’inizio di un processo che offre incentivi significativi per coloro che scelgono di investire in veicoli più ecologici. La piattaforma Ecobonus agevola il processo di prenotazione, consentendo alle concessionarie di accedere ai contributi per veicoli che soddisfano i requisiti stabiliti per ridurre le emissioni inquinanti.

Fasi del Processo

Prenotazione: I concessionari e rivenditori, registrati sulla piattaforma, possono prenotare il contributo per ogni veicolo. La conferma della prenotazione è soggetta alla disponibilità del fondo.

Erogazione: Il concessionario o rivenditore riconosce al cliente il contributo attraverso una compensazione sul prezzo di acquisto.

Rimborso: Il costruttore o importatore del veicolo rimborsa il concessionario per il contributo erogato.

Recupero: Il costruttore o importatore riceve dal concessionario tutta la documentazione necessaria per il recupero del contributo sotto forma di credito d’imposta.

Importi degli Incentivi

Per veicoli con emissioni tra 0-20 g/km di CO2: €5.000 con rottamazione, €3.000 senza.

Per veicoli con emissioni tra 21-60 g/km di CO2: €4.000 con rottamazione, €2.000 senza.

Per veicoli con emissioni tra 61-135 g/km di CO2: €2.000 solo con rottamazione.

Destinatari: Il contributo è rivolto a persone fisiche o giuridiche interessate all’acquisto di veicoli non inquinanti.

Questo annuncio rappresenta una significativa opportunità per coloro che intendono adottare veicoli più eco-sostenibili, promuovendo al contempo l’adozione di soluzioni di mobilità a minor impatto ambientale.

(con fonte AdnKronos)

