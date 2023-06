WhatsApp introduce i “Canali”: similitudini con Telegram

🔊 Ascolta l'articolo

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità chiamata “Canali”, simile a quella presente su Telegram, secondo quanto annunciato da Meta, l’azienda madre di WhatsApp. Questa nuova funzionalità consentirà agli utenti di ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni in modo semplice, affidabile e privato. Inizialmente, l’accesso ai Canali sarà disponibile per gli utenti in Colombia e Singapore, mentre nei prossimi mesi Meta espanderà la disponibilità dello strumento anche ad utenti di altri Paesi. Con l’introduzione dei Canali, WhatsApp cerca di offrire una maggiore varietà di opzioni per rimanere aggiornati su argomenti di loro interesse.

(con fonte AdnKronos)

