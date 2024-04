Fisco: semplificazioni dichiarazione redditi e nuove modalità presentazione 730

By

L’Agenzia delle Entrate annuncia importanti novità per la dichiarazione dei redditi, con la semplificazione del modello 730 e l’introduzione di nuove procedure, in linea con la riforma fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato importanti novità in merito alla dichiarazione dei redditi, rendendo più agevole e snella la procedura per i contribuenti. Una delle principali modifiche riguarda il modello 730, che sarà ora presentabile in modalità semplificata già a partire dalla campagna dichiarativa del 2024. Questa semplificazione sarà estesa anche ai modelli relativi alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap.

Le nuove disposizioni, contenute nel decreto adempimenti tributari, si basano sui principi della riforma fiscale e mirano a semplificare le procedure fiscali per i contribuenti. La circolare dell’Agenzia fornisce agli uffici le istruzioni operative necessarie per l’applicazione di queste novità.

La dichiarazione semplificata del modello 730 sarà un’opportunità per i lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati. Grazie a questa modalità, le informazioni precompilate dall’Agenzia delle Entrate saranno disponibili in modo analitico e potranno essere confermate o modificate direttamente dal contribuente, tramite un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata.

La possibilità di presentare la dichiarazione in modo semplificato sarà estesa gradualmente a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Inoltre, sarà possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva e richiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, anche in presenza di un sostituto d’imposta.

Tra le altre novità, i modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap saranno snelliti, eliminando informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta e acquisibili direttamente dall’Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni. Anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni subiranno modifiche, garantendo maggiore flessibilità ai contribuenti.

(con fonte AdnKronos)