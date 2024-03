Turri, piccolo paesino nell’entroterra centro meridionale della Sardegna, noto per la produzione dello zafferano, l’oro rosso sardo, sorge nella zona pianeggiante della Marmilla, che regala panorami variegati. Qui la primavera è annunciata dalla fioritura del parco di tulipani realizzato dal nulla dal suo proprietario Michelangelo Galitzia, quasi a voler immortale la bellezza vissuta in prima persona visitando i campi di tulipani di Keukenhof in Olanda. Di ritorno decise di realizzare in Sardegna il primo campo sperimentale di tulipani in cui il pubblico potesse ammirarli e acquistarli. Era il 2018. Da allora non si parla più di campo sperimentale ma di un vero e proprio parco suddiviso in due aree: una dedicata alla sola esposizione e l’altro alla raccolta.

Dalla prima edizione del 2019 che contava circa 150.000 Tulipani all’ultima del 2023 che annoverava 450 varietà di fiori tra cui Iris, Peonie, Muscari, Narcisi, Giacinti, Allium, Ranuncoli e oltre 5000 Rose, l’edizione corrente promette numeri ancora più sorprendenti e contano 500.000 tulipani in 70 varietà diverse a cui si aggiunge a fioritura di circa 450 varietà di fiori e di 5.000 rose.

Orari di apertura

Stagione 2024

2 Marzo – 2 Giugno, tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00

Ingresso

Intero: € 10.00

Bambini (fino a 11 anni) e disabili: gratuito

Contatti

Località Molinu

09020 Turri (VS)

tulipaniinsardegna.com

Fonte: Grandi Giardini Italiani