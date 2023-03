Meteo, siccità Nord-Ovest: 3 milioni di persone a rischio razionamento idrico

🔊 Ascolta l'articolo

Questa settimana il Nord-Ovest dell’Italia continuerà ad essere colpito dalla siccità, con la regione in ombra pluviometrica. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici di www.iLMeteo.it, le regioni nordoccidentali saranno esposte alle perturbazioni provenienti dall’Ovest, ma la pioggia rimarrà sulla parte francese delle Alpi, senza attraversare le montagne italiane. Questo lascia a secco il Piemonte, la Lombardia e parte della Valle d’Aosta, dove vivono tre milioni di persone a rischio di razionamento idrico.

Le blande perturbazioni dalla Francia seguiranno una traiettoria da Ovest Nord Ovest – Est Sud Est, portando solo piogge deboli alle zone esposte, tra cui la Liguria di Levante, le zone tirreniche italiane e localmente il Triveneto. Al contrario, il Nord rimarrà senza pioggia. Le prossime ore porteranno deboli piogge intorno al Mar Ligure e al Basso Tirreno, mentre una perturbazione più intensa colpirà la Savoia, portando piogge solo alla zona del Bianco in Valle d’Aosta.

Nel weekend, è previsto un clima caldo con temperature che raggiungeranno i 25 gradi in Pianura Padana. Tuttavia, la neve fonderà sulle Alpi, causando ancora più preoccupazione per la siccità. Inoltre, con l’aumento delle temperature, la scarsa acqua presente tenderà ad evaporare. Pertanto, si consiglia di fare la danza della pioggia e di non sprecare l’oro blu. Nel frattempo, si spera che il “piano laghetti”, che prevede la costruzione di 10.000 laghi artificiali per affrontare la crisi idrica, abbia un percorso rapido e salvi l’Italia dalla tropicalizzazione in atto.

NEL DETTAGLIO

Martedì 7. Al Nord: foschie e nubi basse in pianura; precipitazioni deboli sulle Alpi. Al Centro: instabile sull’alta Toscana, in serata anche su Umbria e Lazio. Al Sud: bel tempo salvo qualche pioggia tra Sicilia e Calabria.

Mercoledì 8. Al Nord: spruzzate di neve sui confini alpini, nubi altrove. Al Centro: piogge sparse solo su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: qualche pioggia verso Campania, Calabria, Sicilia.

Giovedì 9. Al Nord: nubi basse e tempo asciutto. Al Centro: in prevalenza asciutto. Al Sud: locali piovaschi sul versante tirrenico, soleggiato altrove.

Tendenza: venerdì piogge sparse sul Centro-Sud, poi weekend con caldo secco al Nord per probabili venti di Foehn.