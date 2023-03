Meteo, rimonta anticiclone: nel weekend fa capolino la primavera

🔊 Ascolta l'articolo

L’Europa è attualmente divisa in due. Al di là delle Alpi, il freddo e l’inverno continuano a dominare, mentre in Italia le temperature sono tornate miti e superiori alla media del periodo dopo una breve irruzione artica la scorsa domenica. Secondo Mattia Gussoni, un meteorologo del sito web www.iLMeteo.it, c’è una situazione climatica anomala sul Mediterraneo, con valori termici primaverili, mentre l’inverno sta imperversando dall’Austria alla Svezia. In particolare, le temperature rimarranno gelide tra la Scandinavia e la Russia europea, e nella prossima settimana, il termometro scenderà ancora più in là dalle Alpi, con un significativo calo delle temperature anche fino all’Inghilterra, a causa degli effetti dello Stratwarming registrato a febbraio, che ha indebolito il Vortice Polare e ha causato effetti meteorologici a catena nella troposfera. Lo Stratwarming, ovvero l’anomalo riscaldamento della stratosfera, ha spinto verso sud un lobo del Vortice Polare, causando un freddo molto pungente sull’Europa centro-settentrionale, mentre l’Italia e le zone mediterranee sono state risparmiate.

Il fine settimana vedrà un’Italia in graduale rimonta anticiclonica, con temperature massime comprese tra i 15 e i 18 gradi da Nord a Sud, con i picchi più elevati previsti nei fondivalle alpini (Trento e Bolzano) e in Sicilia, nonostante il maltempo.

Le piogge e i temporali continueranno a interessare il Sud fino alla tarda mattinata, mentre sono attesi i temporali più intensi sul Basso Tirreno. Il resto del territorio avrà il sole dominante. La prima domenica di marzo vedrà un tempo migliore al Sud e un po’ più grigio altrove. In particolare, le nuvole aumenteranno tra Liguria e Toscana a causa dell’arrivo del Libeccio. In serata, queste due regioni così come il Triveneto vedranno qualche goccia di pioggia.

In generale, l’Italia godrà di temperature miti e piacevoli, mentre città come Berlino, Londra, Parigi e Vienna avranno temperature sottozero di notte e difficilmente superiori ai 5 gradi di giorno.

NEL DETTAGLIO

Sabato 4. Al nord: bel tempo. Al centro: ultimi rovesci sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al sud: piogge sparse e temporali, a tratti intensi.

Domenica 5. Al nord: soleggiato, poi nubi in parziale aumento. Al centro: soleggiato, nubi in aumento sulla Toscana dal pomeriggio. Al sud: instabile sul basso Tirreno poi migliora.

Lunedì 6. Al nord: piovaschi sparsi, specie in Liguria e Nord-Est, neve oltre i 1000 metri. Al centro: nubi e locali rovesci. Al sud: piogge sparse solo su Campania e Sicilia.

Tendenza. Nuova settimana all’insegna della variabilità con vento da Ovest e piogge sparse, specie al Centro-Sud. Da mercoledì arrivo probabile della Primavera, salvo rapido transito perturbato venerdì.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)