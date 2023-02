Meteo: attenzione al gelo russo, neve anche in pianura con temperature in ribasso

🔊 Ascolta l'articolo

L’Italia sta per essere colpita da un mix esplosivo di aria calda proveniente dalla Tunisia e gelo russo, formando la tempesta perfetta che riporterà l’inverno nel paese. Secondo le mappe meteorologiche, si prevede uno scontro molto violento tra le due masse d’aria, iniziando dalla giornata di domenica 26 febbraio. Andrea Garbinato, responsabile della redazione di ilMeteo.it, conferma che ci sarà un vero e proprio colpo di coda dell’inverno con venti di burrasca di Bora e Tramontana e nevicate a bassa quota tra Marche ed Emilia Romagna. Non sono esclusi fenomeni parossistici come temporali di neve, graupel o neve tonda e, nella notte tra domenica e lunedì, nevicate deboli fino sulle coste ed in pianura al Nord.

La giornata di lunedì 27 febbraio potrebbe essere il momento del Ciclone di Neve al Centro-Nord con fenomeni che potrebbero arrivare fino in pianura, soprattutto su Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Tuttavia, per avere una previsione attendibile a 4-5 giorni, bisogna aspettare le conferme successive delle elaborazioni modellistiche.

Attualmente, si prevede un crollo delle temperature da domenica 26 febbraio con un calo fino a 15-17°C in montagna e fino a 10 gradi in meno anche in pianura. Questo porterà l’Italia dall’illusione di Primavera del sabato a un inverno tipico di 30 anni fa.

Da oggi fino a sabato, vivremo l’Illusione di Primavera con temperature ovunque sopra la media. Tuttavia, questa piacevole sensazione sarà relegata al Sud, mentre al Centro-Nord saranno frequenti le nubi e anche qualche piovasco, soprattutto tra Lombardia, Veneto ed Emilia.

Quando tutti eravamo pronti per fare il cambio di stagione, ecco che torna un nuovo nocciolo gelido russo che porterà un nuovo periodo freddo atteso anche per buona parte della prossima settimana.

(con fonte AdnKronos)