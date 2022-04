LIVE Guerra Ucraina, tutte le news di oggi 17 aprile Pasqua cattolica

———— TIMELINE ————

ORE 10.10 – Continuano gli attacchi aerei delle forze russe contro Mariupol, la città portuale ucraina assediata. Lo comunica lo stato maggiore dell’esercito ucraino. Attacchi si sono verificati anche nell’area portuale della città. Nel frattempo, si ritiene che le forze russe stiano anche preparando una “operazione di paracadutismo” per atterrare a Mariupol.

ORE 10.05 – Le forze Ucraine “continuano a difendere Mariupol” e “nonostante gli invasori vogliano far credere che le ostilità siano ormai limitate ad Azovstal, questo non è vero”. Così il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko. “Ieri sera – aggiunge – ci sono stati combattimenti a Taganrog, a 5 km da Azovstal, e durante i combattimenti i russi hanno usato artiglieria pesante contro abitazioni private”. “Continuano anche i bombardamenti nell’area portuale”, aggiunge.

ORE 9.45 – Il presidente Putin “ha in programma di vincere ad ogni costo” e “se per dichiarare vittoria dovesse aver bisogno di usare armi nucleari tattiche, e non lo sto prevedendo, quella potrebbe essere una delle opzioni che i russi potrebbero essere disposti a usare”. Così Nina Khrushcheva, la pronipote dell’ex leader sovietico Nikita Khrushchev, in un’intervista alla Bbc.

Khrushcheva ha poi aggiunto che “la popolarità di Putin sta aumentando” nel suo Paese poiché “i russi non hanno alternative se non restare in Russia”.

ORE 9.40 – Sulla disponibilità di Zelensky a discutere la volontà di aderire alla Nato e lo status della Crimea, dopo il ritiro delle truppe russe, “ha detto lo stesso prima dei colloqui in Turchia, quando le nostre truppe erano vicino a Kiev. La Russia ha ridotto l’attività in quella zona e ha ritirato le truppe. E poi ci sono state la messa in scena di Bucha e altre provocazioni. Kiev è venuta meno agli impegni che aveva accettato”. Sono le parole del presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin, riportate dall’agenzia Tass.

ORE 9.35 – “In questo tempo di profonda inquietudine i più fondamentali diritti umani vengono tragicamente calpestati, in Ucraina così come in molte altre regioni del mondo. La guerra di aggressione, somma negazione di quegli imprescindibili vincoli di fratellanza sui quali si fonda l’umana convivenza, continua in queste settimane a seminare lutti indicibili, a separare famiglie, a violare l’innocenza dei più piccoli e fragili”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera inviata a Papa Francesco in occasione della Pasqua, nella quale rivolge al Pontefice “sentiti e cordiali voti augurali” a nome “del popolo italiano e mio personale”.

ORE 9.07 – Attacco missilistico sulla città di Brovary nella mattina di oggi. Le infrastrutture sono state danneggiate. Lo fa sapere il sindaco Igor Sapozhko.

ORE 9.05 – Il capo dell’amministrazione regionale di Luhansk, Sergei Gaidai, rinnova anche oggi il suo appello alla popolazione civile a evacuare a fronte della minaccia di bombardamenti russi, elencando i luoghi di raccolta per lasciare la regione. Rinnovando la fiducia nella difesa delle forze ucraine, Gaidai ha però sottolineato: “non diventate potenziali ostaggi dei russi. Fate attenzione: gli autobus gratuiti vi stanno aspettando”.

ORE 9 – Secondo lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine, l’esercito russo starebbe preparando un’operazione di sbarco navale nel Paese. “Le unità delle 810 e 155 brigate marine si stanno preparando per l’operazione di sbarco. Le informazioni sono attualmente in fase di chiarimento”, si legge nella nota dello Stato Maggiore.

ORE 8.37 – Le consegne di armi, munizioni e altri aiuti all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, nell’ambito dell’ultimo pacchetto di aiuti da 800 milioni di dollari, sono già in arrivo in Ucraina. Lo riferisce la CNN, citando fonti nel governo degli Stati Uniti. “Le consegne dell’ultimo pacchetto di sicurezza dell’amministrazione Biden all’Ucraina sono già iniziati ad arrivare”, ha detto un portavoce della Casa Bianca.

ORE 8.04 – “Ci siamo telefonati con il presidente Putin prima dell’inizio della guerra: ci siamo lasciati con l’intesa che ci saremmo risentiti. Alcune settimane dopo però Putin ha lanciato l’offensiva. Ho provato fino alla fine a parlargli”. Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un’intervista al Corriere della Sera, raccontando di essere rimasto in contatto con il presidente russo Vladimir Putin fino a qualche giorno prima della strage di Bucha. E racconta che nell’ultima telefonata “gli ho detto che lo chiamavo per parlare di pace. Gli ho chiesto: ‘Quando vi vedete con Zelensky? Solo voi due potete sciogliere i nodi’. Mi ha risposto: ‘I tempi non sono maturi’. Ho insistito: ‘Decidete un cessate il fuoco’. Ancora ‘No: i tempi non sono maturi’. Dopo di che mi ha spiegato tutto sul pagamento del gas in rubli, che allora non era ancora stato introdotto. Ci siamo salutati con l’impegno di risentirci entro pochi giorni. Poi è arrivato l’orrore di Bucha. Comincio a pensare che abbiano ragione coloro che dicono: è inutile che gli parliate, si perde solo tempo”.

ORE 7.58 – Secondo il Registro unificato delle indagini preliminari, così come secondo i dati dell’Ufficio del procuratore generale, dall’inizio della guerra in Ucraina a oggi 17 aprile, 202 bambini sono morti e 361 sono rimasti feriti. Si tratta di una stima ma non è possibile stabilire il numero effettivo di bambini morti e feriti a causa dei combattimenti in corso nelle città ucraine.