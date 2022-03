LIVE Guerra Ucraina, le notizie di oggi 7 marzo in tempo reale

ORE 11.23 – Fra 4 giorni, esattamente il prossimo 11 marzo, la Russia potrebbe essere ufficialmente ‘fuori’ dalla rete Internet, completando l’isolamento dalle comunicazioni globale in atto sin dal primo giorno dell’attacco all’Ucraina. Fonti esperte in cyber-security confermano che Mosca ha iniziato i preparativi per trasferire tutte le trasmissioni, le connessioni ai server e la gestione dei domini interni su una rete parallela, la intranet nazionale ‘Rucom’.

ORE 11.35 – “Ad oggi sono più di 10mila i profughi ucraini che hanno raggiunto il nostro Paese, e le Regioni e la Protezione civile hanno creato condizioni per la gestione e l’assistenza sanitaria. Per coloro che arrivano è previsto il tampone e mettiamo a disposizione la vaccinazione anti-Covid. Oggi è il momento dell’accoglienza e della solidarietà, di dare un luogo a donne e bambini. Poi c’è un aspetto sanitario che dobbiamo affrontare e lo stiamo affrontando. In Ucraina c’è una percentuale bassa di vaccinazioni e noi mettiamo a disposizione le immunizzazioni per gestire una situazione che nel nostro Paese è ancora in essere”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di ‘Tg2 Italia’, commentando i rischi legati a Covid-19 tra i profughi ucraini.

ORE 11.49 – La Russia appoggia la proposta del direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, di tenere un incontro trilaterale con la controparte ucraina e la stessa Aiea per garantire la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina. Lo ha sottolineato l’inviato russo presso l’Aiea, Mikhail Ulyanov, nel corso di un punto stampa.

ORE 11.58 – Sono 211 le scuole danneggiate o distrutte dai bombardamenti russi in Ucraina dall’inizio dell’invasione. Lo ha reso noto il ministro ucraino dell’Istruzione e della Scienza, Serhiy Shkarlet, in un’intervista rilasciata ai media locali. “Vediamo che il numero delle scuole distrutte o danneggiate è in costante aumento. Ad oggi posso dire che sono già 211 scuole. Alcune di loro sono state completamente distrutte, altre solo in parte”, ha dichiarato.

ORE 12.07 – “L’Ucraina è parte della famiglia europea e l’Italia intende continuare a sostenerla. Siamo in contatto con tutti i partner principali dell’Ue, con la Nato e il G7”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a fianco di Ursula von der Leyen nella sede della Commissione Europea a Bruxelles. “Il governo è pienamente impegnato per cercare tutte le vie diplomatiche per porre fine al conflitto. Nella giornata di ieri ho telefonato al presidente Volodymyr Zelensky, cui ho ribadito la solidarietà del governo e del popolo italiano”.

ORE 12.15 – “Oggi riprendono i negoziati tra Ucraina e Russia. È importante far sedere a quel tavolo uno o più attori internazionali, facendo prevalere il dialogo”. Lo ha chiesto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. “La priorità assoluta è un vero cessate il fuoco, per mettere in salvo le famiglie che fuggono da quell’inferno”, ha aggiunto.

ORE 12.29 – Matteo Salvini è a Varsavia e si tratterrà all’estero qualche giorno. Lo rende noto la Lega. Il leader della Lega è accompagnato dal capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Marco Campomenosi e dal coordinatore federale dei giovani del partito, il deputato Luca Toccalini. “Non essendo una visita tradizionale, non sarà diffuso alcun programma né verranno forniti altri dettagli a parte eventuali comunicazioni da parte dello staff”, fanno sapere da via Bellerio.

ORE 11.22 – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ribadito la richiesta agli alleati della Nato di imporre una no-fly zone sull’Ucraina e di fornire al suo Paese aerei militari. “Quante morti ancora ci vogliono per chiudere il cielo? Quale è la differenza tra i civili di Kharkiv o di Amburgo?, ha dichiarato Zelensky in un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Dateci gli aerei per difenderci. Questo è l’aiuto che il mondo deve fornire non all’Ucraina ma a stesso affinché l’umanità possa vincere”, ha proseguito.

ORE 11.13 – La piattaforma di streaming musicale Spotify ha annunciato che sta cancellando l’abbonamento premium per gli utenti russi in risposta all’invasione militare della Russia in Ucraina. Questa decisione è stata presa nel contesto delle sanzioni già imposte da altre società e “a causa delle nuove restrizioni esterne” del veto dei principali fornitori di pagamento alla Russia.

ORE 11.04 – La Russia non si è presentata all’udienza sulla guerra in Ucraina in corso all’Aja da parte della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite, incaricata di valutare se siano stati commessi crimini di guerra durante l’invasione dell’Ucraina. “La corte si rammarica della mancata apparizione della Federazione Russa in questo procedimento”, ha detto la presidente della Corte internazionale di giustizia, il giudice Joan Donoghue.

ORE 10.57 – “Visto che la Russia continua la guerra bisogna boicottare ed instaurare l’embargo sulle esportazioni del petrolio e dei prodotti petroliferi”. Lo ha chiesto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“È necessario un nuovo pacchetto di sanzioni” contro la Russia, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che è “inaccettabile finanziare un Paese terrorista”.

ORE 10.52 – “Stiamo combattendo una guerra che non abbiamo mai voluto. Siamo costretti a uccidere”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Il futuro del continente si decide qui sulla nostra terra”, ha aggiunto il leader ucraino.

ORE 10.46 – “Vicino a Kiev sono in atto dei feroci combattimenti” con attacchi a Bucha, Hostomel, Vorsel, Irpin che prendono di mira “i civili in maniera mirata”. E’ l’accusa che sul suo canale Telegram torna a formulare il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko, segnalando che “è stato ucciso il governatore del distretto di Hostomel Yurii Prylypko, mentre distribuiva pane e medicinali ai civili”. Klitschko ha definito Prylypko “un collega che conoscevo bene, avendo lavorato insieme a lui nell’Associazione delle città”.

ORE 10.37 – “L’Italia per solidarietà non è seconda a nessuno. Stiamo ricevendo tante segnalazioni di famiglie e associazioni che a vario titolo desiderano ospitare persone in fuga dal conflitto in Ucraina, mettendo a disposizione eventuali seconde case o una stanza della propria abitazione”. E’ quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

ORE 10.28 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro indiano Narendra Modi, al quale ha espresso apprezzamento per ”il sostegno al popolo ucraino” da parte di Nuova Delhi. Zelensky ha anche riconosciuto l’impegno di Modi per ”condurre un dialogo per la pace al livello più alto”.

ORE 10. 21 -Il governo ucraino rifiuta i corridoi umanitari verso Russia e Bielorussia annunciati da Mosca. Lo riferisce Bfmtv.

ORE 10.15 – A quanto apprende AdnKronos il segretario della Lega, Matteo Salvini è partito per Varsavia. Domani è atteso al confine tra Polonia e Ucraina.

ORE 10.07 – La Cina ribadisce l’appello alla moderazione in quello che è il secondo lunedì di guerra in Ucraina. “Quel che serve per risolvere questioni complesse è mente fredda e razionale invece di gettare benzina sul fuoco, che non fa che aggravare la situazione”, ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante una conferenza stampa a Pechino in occasione della sessione annuale dei lavori dell’Assemblea del popolo. La Cina non ha mai condannato l’invasione russa dell’Ucraina e Wang ha definito stamani l’amicizia della Cina con la Russia “solida come la roccia”.

ORE 9.57 – Cinque milioni di profughi ucraini nei Paesi dell’Unione europea. E’ la previsione dell’Alto rappresentante della politica estera della Ue Josep Borrell, che ai giornalisti incontrati a Montpellier dove è in programma un incontro dei ministri dello Sviluppo della Ue dice che ”dobbiamo prepararci a ricevere circa cinque milioni di persone. Dobbiamo mettere in campo tutte le risorse della Ue per aiutare i vari Paesi ad accogliere queste persone”.

ORE 9.52 – Il presidente francese Emmanuel Macron “non ha chiesto né ottenuto dei corridoi verso la Russia dopo il suo colloquio” di ieri con il leader russo Vladimir Putin. Così la presidenza francese a Bfmtv contrariamente a quanto indicato dai militari russi e all’affermazione di una “richiesta personale” di Macron contestualmente all’annuncio dell’apertura di corridoi umanitari verso Russia e Bielorussia e di un “cessate il fuoco” per consentire l’evacuazione dei civili dalle città ucraine di Kiev, Kharkhiv, Mariupol e Sumy. Macron “chiede con insistenza di lasciar andare i civili e di consentire la consegna degli aiuti” e, secondo l’Eliseo, “è un altro modo per Putin di spingere la sua narrativa”.

ORE 9.39 – Sono più di un milione i profughi ucraini arrivati in Polonia dall’inizio dell’aggressione militare russa lo scorso 24 febbraio. Lo ha reso noto la Guardia di frontiera polacca, parlando di 1.067.000 persone arrivate nel Paese, 142.300 solo ieri.

ORE 9.31 – ”Ci sono progressi significativi nella fornitura di armi all’Ucraina”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov su Facebook. “Non commenterò la fornitura di armi e munizioni, questo è un momento delicato. Sorprenderemo il nemico. Sappiate che ci sono progressi significativi”, ha affermato il ministro. Reznikov ha quindi affermato che negli ultimi tre giorni sono stati consegnati in Ucraina oltre 50mila caschi e giubbotti antiproiettile.

ORE 9.22 – La Russia ha annunciato l’apertura di corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili dall’Ucraina. Alcuni corridoi sembrano comportare l’evacuazione di civili ucraini verso città russe e la Bielorussia, segnala il Guardian. Secondo informazioni pubblicate dall’agenzia Ria Novosti, il corridoio da Kiev, ad esempio, porterà verso la Bielorussia e da Kharkiv i civili avranno un solo corridoio verso la Russia. Da Mariupol e Sumy i corridoi porteranno verso alle città ucraine e la Russia. Secondo il ministero della Difesa russo, da Kiev si potrà essere trasportati anche in aereo in Russia.

ORE 9.11 – Nella regione di Zaporizhzhia i militari russi hanno sparato su un’auto delle poste ucraine e poi, con un carro armato, sono passati sul mezzo. Lo riferisce su Telegram l’Amministrazione regionale militare di Zaporizhzhia, aggiungendo che hanno perso la vita due addetti delle Poste ucraine che erano impegnati a distribuire le pensioni. I corpi delle due vittime non sono ancora stati recuperati a causa della presenza dei carri armati russi ancora in zona.

ORE 9.02 – Le forze armate ucraine hanno colpito una nave russa nel Mar Nero. Lo riporta Ukrinform citando il portavoce del quartier generale operativo dell’amministrazione militare regionale di Odessa Serhiy Bratchuk.

ORE 8.57 – Anonymous afferma di aver ‘colpito’ le trasmissioni della tv di stato russa per far passare filmati della guerra in Ucraina. In un post su Twitter, Anonymous afferma di aver violato canali tra cui Rossiya 24, Channel One e Moscow 24, oltre ai servizi streaming Wink e Ivi. La Bbc precisa di non essere stata in grado di verificare in modo indipendente, mentre il gruppo parla della “più grande operazione Anonymous mai vista”, aggiungendo la preoccupazione che alcuni governi possano considerarlo una minaccia e condurre operazioni per screditarlo.

ORE 8.42 – Le autorità ucraine affermano di aver ripreso il controllo della città di Chuhuiv, nell’Ucraina orientale. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine, riporta il Guardian, sono state “inflitte pesanti perdite” alle forze russe a livello di “personale ed equipaggiamento”.

ORE 8.17 – “Con il Covid è stato il momento della solidarietà, oggi è quello dell’autonomia. Soprattutto in campo energetico e in quello della Difesa”. Lo dice alla Stampa Paolo Gentiloni, convinto che la Storia stia portando l’Unione europea a un nuovo punto di svolta. La crisi, secondo il commissario all’Economia Ue, “non si risolverà nel giro di qualche giorno, bisogna attrezzarsi per un periodo più lungo attraverso una politica di crescita in tempo di guerra. Abbiamo preso una decisione senza precedenti – aggiunge – Destinare 500 milioni di euro per fornire armi e altri dispositivi a un Paese aggredito. E lo abbiamo fatto con un consenso unanime. Anche su questo il vertice russo aveva fatto i conti sbagliati. La risposta dell’Ue e degli alleati atlantici è stata molto forte, unita. E l’impatto di questa reazione sull’economia russa è enorme. L’Occidente è però alle prese con un dilemma: non è detto che questa risposta all’aggressione militare farà cambiare idea a Putin. Questo ovviamente non incrina la nostra scelta, che si è già mostrata molto rapida ed efficace. Molto più efficace della sua ipotetica guerra-lampo. Ma il dilemma resta”.

ORE 7.58 – Nuovi bombardamenti russi sulla città ucraina di Mykolaiv. Il sindaco Oleksandr Senkevych, riporta la Bbc, ha confermato che l’artiglieria delle forze russe ha colpito oggi la città. In un messaggio diffuso su Facebook, Senkevych scrive che sono finiti nel mirino dei russi edifici residenziali e condivide un video a testimonianza delle denunce. Il sindaco avverte anche sul pericolo di ordigni inesplosi. “Non avvicinatevi, non sollevateli – mette in guardia – non cercate di spostarli da soli”.