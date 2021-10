Una manovra 2022 in 185 articoli: è strutturata così la legge di bilancio che il Consiglio dei Ministri si appresta a varare. Misure che, tra le altre, vanno dal fondo per la riduzione della pressione fiscale a quelle in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza, agli interventi sui bonus edilizi.

