Scontro tra moto sulla Frosinone-mare, 3 morti

Tre motociclisti sono morti e altri tre sono rimasti feriti in un incidente sulla Frosinone Mare in provincia di Latina. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzogiorno all’altezza dello svincolo di Frasso, tra i comuni di Terracina e Sonnino.

Per due uomini e una donna non c’è stato nulla da fare mentre altri tre motociclisti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave è stato trasferito con l’elisoccorso a Roma.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e la Polizia Stradale che è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(AdnKronos)

