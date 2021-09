Quartucciu (Cagliari): accoltella a morte la moglie, poi chiama i carabinieri

Una donna di 60 anni, Angelica Salis, è stata uccisa questo pomeriggio a coltellate dal marito, Paolo Randaccio, che poi ha avvisato i Carabinieri. Il nuovo femminicidio è avvenuto in una abitazione di Quartucciu, in provincia di Cagliari. All’origine ci sarebbe una violenta lite tra i due coniugi. I militari hanno scoperto il cadavere della donna e trovato il marito che li attendeva e che è stato sottoposto a controlli in ospedale.