Moto3: colpo grosso Acosta a Doha, parte da pit lane è vince GP

Una vittoria incredibile quella del giovane esordiente nel motomondiale Pedro Acosta, che ha vinto il Gran Premio di Doha in Qatar della Moto3 partendo dalla pit lane, perché penalizzato dalla direzione di gara per aver rallentato in cerca di una scia durante le prove per aggiudicarsi la pole.

Lo spagnolo della Ktm si è portato sul gruppone partito regolarmente intorno al 7° giro prima della fine ed è risalito verso la testa della gara, giro dopo giro, fino all’ultimo dove ha imboccato la prima curva dopo il rettilineo del traguardo in prima posizione, e ha allungato sugli avversari che non sono riusciti a stargli alle costole per cercare di passarlo, in quel lungo rettilineo prima della bandiera a scacchi. Il sudafricano Binder è secondo e in terza posizione sul podio è arrivato il nostro connazionale Antonelli.

Incidente senza conseguenze ma spettacolare tra Alcoba e McPhee.

