Vaccino Astrazeneca e J&J: Bassetti, “Ogni stop vale migliaia di morti”

Ogni sospensione dei vaccini anti Covid AstraZeneca e Johnson & Johnson, ora in stallo in alcuni paesi per rischio trombosi rare, “vale migliaia di morti”. Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. “Spero vivamente – dice – che non si arrivi a nuove interruzioni per i vaccini di AstraZeneca e di Johnson & Johnson. Ogni giorno di interruzione per questi vaccini vale migliaia di morti. Non perdiamo di vista il nostro obiettivo”.

“Il rischio di un evento avverso grave è simile a quello di rimanere bloccato in auto dalla cintura di sicurezza se la mia auto prendesse fuoco o finisce in acqua. Per questo dobbiamo bloccare l’uso delle cinture di sicurezza che salvano ogni giorno la vita a milioni di persone?”, chiosa l’infettivologo.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE