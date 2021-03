Scossa di terremoto in Mar Adriatico, magnitudo 5,6

Terremoto di magnitudo superiore a 5 nel Mar Adriatico. Secondo la prima stima provvisoria dell’Ingv, la scossa è stata registrata alle 14.47 con magnitudo 5.6. Il sisma è stato segnalato anche US Geological Survey che, su Twitter, ha fatto riferimento ad una magnitudo 5.5.

L’organismo indipendente EMSC fa riferimento ad una scossa di magnitudo 5.9 con epicentro 169 km a nordovest di Bari. Su Twitter abbondano le segnalazioni, con il sisma avvertito in particolare in Abruzzo e in Puglia. Segnalazioni anche da Lazio e Campania. La scossa è comunque avvenuta praticamente a metà strada tra l’Italia e la Croazia all’altezza del Gargano.

(AdnKronos)