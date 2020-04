VIDEO – Crolla ponte sul Magra ad Albiano: due furgoni coinvolti, salvi i conducenti

VIDEO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

LA NOTIZIA DELLA PRIMA ORA – E’ successo questa mattina intorno alle ore 10,30, in località Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, quando il ponte che collega le due sponde del fiume Magra nella località toscana, è crollato su tutte le sue campate. Al momento del crollo, per quanto già hanno potuto accertare i vigili del fuco intervenuti sul luogo del crollo, c’era un furgone della ditta BRT (Bartolini) e sembra che l’autista si sia miracolosamente salvato e sia uscito con le sue gambe dal mezzo, che nella foto scattata dai pompieri si trova in mezzo tra la campate rimaste in piedi, mentre la strada è crollata totalmente. Alcuni testimoni dichiarano che nella zona si sente un forte odore di Gas, probabilmente una fuga dopo il crollo, ma è ancora troppo presto per fare delle ipotesi del perché anche questo ponte, nella zona già martoriata da altre tragedie, sia rovinosamente finito al suolo. Il ponte sulla SP70 collega la SP62, in località Albiano Magra (Frazione di Aulla [MC]).

Notizia in evoluzione.