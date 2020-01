Meteo: piogge e neve a secondo l’altitudine, giorni Merla miti

Situazione: Una profonda circolazione ciclonica centrata sull’Islanda ed alimentata da correnti di aria polare di matrice canadese tende a sprofondare verso l’Europa centro settentrionale investendo con maltempo e clima freddo le isole Britanniche, la Francia, la Germania e il Mare del Nord. La coda del fronte perturbato associato al minimo raggiungerà anche l’Italia con una direttrice NO-SE sfilando poi verso l’area balcanica. Il tempo tenderà quindi a peggiorare su parte della Penisola soprattutto al Centro Nord con un veloce passaggio di fenomeni accompagnati da un calo delle temperature che sarà più sensibile sulle Alpi e il Nordest. Torna anche la neve in montagna, a quote via via più basse ma con fenomeni che poi si isoleranno rapidamente ai soli confini alpini. Attenzione anche ai venti previsti tutti in rinforzo. A seguire clima anticiclonico e più mite per i giorni della merla. Vediamo le previsioni:

Peggioramento tra lunedì e martedì sull’Italia

Meteo lunedì: Nord al mattino nebbie, foschie e nubi bassa in Valpadana, nubi anche sulla Liguria con locali pioviggini sul levante, più sole sulle Alpi. Condizioni più soleggiate nel pomeriggio. I serata peggiora a iniziare dalle Alpi con nevicate dai 1000-1100m e piogge in estensione entro la notte anche ai settori di pianura ed esclusione dell’estremo Nordovest che rimarrà sotto vento. Centro nuvoloso fin dal mattino sulla Toscana con piogge e locali rovesci, spolverate di neve sulle Apuane. Ampie aperture altrove salvo foschie e nebbie nelle valli in dissolvimento per le ore centrali. Tra il pomeriggio e la sera qualche pioggia raggiunge anche il Lazio. Meglio altrove. Sud addensamenti sul basso Tirreno e il Salento con qualche isolato piovasco, nubi sparse e ampie schiarite altrove. Temperature stazionarie, venti in rinforzo dai quadranti sud occidentali, fino a forti la sera sui bacini occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Meteo martedì: Nord tempo instabile al mattino con piogge sparse in pianura e nevicate sulle Alpi dai 1000-1300m dei settori occidentali fino 800-900m di quelli orientali. Nel corso del pomeriggio migliora ma resta qualche nevicata sulle Alpi specie confinali fino a 700-800m. In serata ancora qualche nevicata fino a bassa quota sulle Alpi di confine, poco nuvoloso altrove. Centro irregolarmente nuvoloso sulle regioni tirreniche e lungo l’Appennino occidentale con piogge intermittenti e qualche spolverata di neve sui rilievi oltre i 1400-1500m, ampie aperture lungo l’Adriatico. Dal pomeriggio migliora da ovest. Sud tempo a tratti instabile lungo le regioni tirreniche, specie in Campania con piogge sparse e qualche isolato rovescio, maggiori schiarite altrove. Temperature in calo nei valori minimi al Nord, stazionarie altrove. Venti forti dai quadranti occidentali con mari molto mossi o agitati.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)