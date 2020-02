Meteo: attesi rovesci e vento forte con calo temperature

METEO ITALIA, ARRIVA LA ‘PERTURBAZIONE DI SAN VALENTINO’ – Fino a mercoledì l’Italia rimarrà lambita dal potente flusso atlantico che tanti danni ha portato sul Centro-Nord Europa, provocati dalla tempesta Ciara. Avremo dunque tempo secco, in prevalenza soleggiato o a tratti parzialmente nuvoloso, con al più qualche nevicata solo sulle Alpi di confine. Andranno attenuandosi i sostenuti venti da Ovest-Nordovest, che fino a martedì hanno causato ingenti danni e vittime su alcune zone d’Italia. Tra giovedì e venerdì però è atteso il passaggio di una veloce perturbazione che riporterà qualche rovescio, anche a sfondo temporalesco, un nuovo rinforzo del vento e un calo delle temperature. Si tratterà tuttavia di un episodio fine a sé stesso, in quanto già dal weekend rimonterà nuovamente l’anticiclone, con prosecuzione di questo trend decisamente anomalo che di invernale ha ben poco.

GIOVEDÌ QUALCHE ROVESCIO IN ARRIVO AL NORD – Anche gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo tra sera e notte di una perturbazione nord atlantica al Nord, foriera di qualche pioggia o rovescio sulle Alpi centro-occidentali, specie confinali, sulle regioni di Nordest e Liguria orientale. Sarà l’occasione per nevicate su Alpi e Prealpi inizialmente oltre 1100-1500m ma con quota in calo sin sotto gli 800-1000m. Qualche rovescio o temporale è atteso poi sull’alta Toscana in serata e la notte fin su tratti del Lazio. Non sono da escludersi locali brevi temporali fuori stagione in Valpadana.

VENERDÌ TOCCA AL CENTRO-SUD – Il fronte scivolerà con rapidità sul Centrosud portando qualche rovescio o temporale sparso sulle regioni peninsulari, mentre al Nord e sull’alta Toscana sarà già tornato il bel tempo sin dal mattino. Ad ogni modo nel corso della giornata anche sul resto del Paese le precipitazioni andranno esaurendosi da nord con tendenza a schiarite, mentre residui fenomeni si attarderanno all’estremo Sud. Il tutto verrà accompagnato da un calo delle temperature che tuttavia sarà più avvertibile in montagna e in generale sul versante adriatico. Su Nordovest e tirreniche i venti di caduta alpini e appenninici potranno invece favorire temperature diurne ancora miti per il periodo. La ventilazione infatti tornerà a farsi sostenuta dapprima da Ovest-Sudovest, poi da Nord con mari mossi o molto mossi.

Meteo Italia: la situazione prevista tra giovedì e venerdì

TENDENZA SUCCESSIVA –

Anticiclone protagonista nel weekend, ma sul finire della settimana nuove insidie sembrano puntare il Nord Italia a partire dal Nordovest per poi estendersi anche all’alta Toscana.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)