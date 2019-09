Meteo: da mercoledì ancora una perturbazione, nuovi temporali in arrivo

Un temporaneo promontorio anticiclonico si sta impadronendo dell’Italia e favorirà condizioni in gran parte stabili nel corso di martedì, a parte gli ultimi fenomeni al Sud e qualche disturbo in arrivo in giornata sulle Alpi occidentali. La rimonta dell’alta pressione avrà però vita breve tanto che già nella giornata di mercoledì una nuova perturbazione incanalata nel flusso atlantico e sospinta da correnti di Libeccio in rinforzo raggiungerà l’Italia interessando le regioni centro-settentrionali con ripresa di piogge e rovesci sparsi in marcia da ovest ad est. Vediamo maggiori dettagli:

METEO MERCOLEDÌ. Al Nord aperture anche ampie in Piemonte e sulla Liguria centro-occidentale, qualche pioggia o rovescio sui confini valdostani e dell’alto Piemonte, Liguria di Levante. Qualche pioggia o rovescio anche sulla Lombardia soprattutto settentrionale ed orientale. Rovesci e temporali sparsi tenderanno ad interessare in modo più incisivo Emilia Romagna e Triveneto, pur non risultando diffusi ma molto disomogenei. Non esclusi fenomeni anche intensi su coste adriatiche, Venezia-Giulia, Prealpi orientali e settori emiliani. Al Centro piogge sparse in Toscana, più incisive sui settori settentrionali dove si potranno avere anche temporali; qualcuna anche in Sardegna, fenomeni in estensione in giornata anche a Umbria, Lazio, Marche e alto Abruzzo, ma in forma più debole e con fenomeni più frequenti sulle zone interne. Al Sud bel tempo prevalente ma con nubi in aumento sull’alta Campania, associati verso sera a qualche sporadica pioggia. Temperature in calo al Nord, stabili o in lieve calo al Centro, in ulteriore lieve aumento al Sud. Punte di 30°C su Puglia e Sicilia. Venti meridionali tesi. Mari mossi o molto mossi. Per la tendenza per il resto della settimana clicca qui.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)