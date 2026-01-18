Allerta meteo oggi: piogge intense e temporali su Calabria, Sicilia e Sardegna

Video
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo la liberazione VIDEO
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domenica 18 gennaio. Previsti rovesci forti, vento e attività elettrica
Allerta meteo oggi in tre regioni del Sud Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le amministrazioni regionali interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per domenica 18 gennaio, a causa del peggioramento del quadro atmosferico sul Mediterraneo centrale.
Le previsioni indicano la formazione di una vasta area depressionaria tra la penisola iberica e il Nord Africa, in lento spostamento verso l’Italia. Il sistema porterà flussi umidi e instabili diretti principalmente verso la Calabria e le due isole maggiori, con precipitazioni diffuse e persistenti.
Secondo l’avviso, dalla mattinata di oggi sono attese piogge diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria e sulla Sicilia. Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alla Sardegna, con particolare coinvolgimento dei settori orientali e meridionali delle tre regioni.
I fenomeni associati all’allerta meteo oggi potranno essere localmente intensi, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento. Non si escludono criticità legate al dissesto idrogeologico, soprattutto nelle aree già fragili.
Sulla base delle condizioni previste e di quelle già in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domenica 18 gennaio un’allerta gialla per la Calabria, per gran parte della Sicilia e per la Basilicata ionica. Le autorità raccomandano prudenza e di seguire gli aggiornamenti ufficiali.
Dazi Usa contro i Paesi che inviano soldati in Groenlandia, Meloni: «É un errore»
Almeno 16.500 morti nella repressione delle proteste in Iran
Trovato un cadavere nell’azienda del marito di Federica Torzullo ad Anguillara
Allerta meteo oggi: piogge intense e temporali su Calabria, Sicilia e Sardegna
Protests in Copenhagen against Trump and Greenland ambitions
Elon Musk lawsuit against OpenAI seeks up to $109 billion in damages
Omicidio a Carbonia, uomo accoltellato e dato alle fiamme nel parco Rosmarino
Accoltellamento a Sora davanti al Liceo Artistico, caccia all’aggressore
L’Aquila inaugura il 2026 da Capitale italiana della Cultura tra storia e innovazione
In Iran oltre 3000 manifestanti uccisi, repressione e blackout internet permanente
