Sequestro preventivo del Piper di Roma dopo i controlli della Questura

Nel locale di via Tagliamento riscontrate irregolarità strutturali, carenze di sicurezza e superamento della capienza massima consentita
È scattato il sequestro preventivo del Piper di Roma, storico locale notturno di via Tagliamento, al termine di una serie di controlli condotti dalla Questura. Durante le verifiche sarebbero emerse numerose irregolarità, sia sotto il profilo strutturale sia in materia di sicurezza e condizioni igienico-sanitarie.
Secondo quanto accertato, all’interno del locale sarebbero state riscontrate modifiche strutturali non autorizzate, l’assenza di alcune certificazioni obbligatorie, oltre a criticità legate ai percorsi di evacuazione in caso di emergenza. Gli ispettori avrebbero inoltre rilevato rischi sotto il profilo della sicurezza e la presenza di un numero di persone superiore alla capienza massima consentita.
Il sequestro preventivo del Piper è stato disposto nell’ambito di una più ampia attività di controllo che la Questura di Roma porta avanti da tempo sui locali aperti al pubblico. Le verifiche, secondo quanto riferito, sono state intensificate dopo la tragedia di Crans-Montana e mirano a prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone.
Il provvedimento dovrà ora essere convalidato dall’autorità giudiziaria, che valuterà gli elementi raccolti nel corso degli accertamenti. Nel frattempo, il locale resta sottoposto a sequestro in attesa delle decisioni della magistratura.
(con fonte AdnKronos)
