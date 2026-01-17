Video
Una perturbazione atlantica investe il Paese: nevicate abbondanti sulle Alpi e piogge intense sulle regioni meridionali, con venti forti e mare agitatissimo
Maltempo in Italia in intensificazione nelle prossime ore a causa dell’ingresso di una perturbazione atlantica sul settore occidentale del Paese. Il peggioramento interesserà inizialmente il Nord-Ovest, la Sardegna e la Sicilia, per poi estendersi progressivamente ad altre aree.
Al Nord sono attese nevicate diffuse sulle Alpi occidentali oltre i 1000–1200 metri, con accumuli significativi su Piemonte e Valle d’Aosta. Con il passare delle ore, i fenomeni potranno spingersi anche a quote più basse, specie nelle vallate interne, accompagnati da un calo delle temperature.
Il Maltempo in Italia a Sud assumerà caratteristiche diverse: rinforzo dei venti di Scirocco, aria più mite e molto umida e un aumento dell’intensità delle precipitazioni. Le piogge risulteranno più persistenti sulla Sardegna orientale e lungo il versante ionico, dalla Basilicata alla Calabria fino alla Sicilia orientale.
Tra lunedì e mercoledì lo scenario più critico riguarderà le isole maggiori e le regioni ioniche. Sono previste piogge abbondanti, raffiche di burrasca e mareggiate estese, con moto ondoso molto elevato sullo Ionio, sullo Stretto di Sicilia e sul Canale di Sardegna. Le condizioni meteo resteranno instabili almeno fino alla metà della settimana.
Propaganda russa sulla guerra in Ucraina: i numeri smentiscono la narrativa del Cremlino
Board of Peace per Gaza: Trump presiede nuovo organismo Usa per transizione post-conflitto
Maltempo in italia: neve al Nord e Scirocco al Sud, situazione critica fino a metà settimana
Addio a Tony Dallara, voce simbolo della musica italiana anni Cinquanta
Dipendenti parlano di “gestione disinvolta” del Garante della Privacy
Allarme droni a Spezia, prefettura convoca riunione sulle minacce
US-Taiwan trade agreement: tariff cuts and Beijing’s anger
Caso Garlasco: Cassazione rigetta il ricorso della Procura su Mario Venditti
Giallo a Lucca: donna trovata carbonizzata in un bosco vicino a Marginone
Trump and the Nobel Peace Prize, the medal presented by María Corina Machado
