Riformulato il testo dopo oltre 546mila firme depositate dai promotori. In forse il voto il 22/23 marzo

La Cassazione ammette nuovo quesito sul referendum giustizia dopo la verifica della richiesta presentata dai promotori della consultazione. L’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione ha riformulato il testo che sarà sottoposto agli elettori, intervenendo alla luce della raccolta firme conclusa nelle scorse settimane.

La domanda referendaria è stata modificata dopo il deposito, avvenuto il 28 gennaio 2026, di 546.343 firme da parte del comitato promotore composto da 15 membri e guidato dall’avvocato Carlo Guglielmi. Con questa decisione, la Cassazione ammette nuovo quesito sul referendum giustizia, consentendo il proseguimento dell’iter verso la consultazione popolare.

Il nuovo testo del quesito recita: “Approvate il testo della legge di revisione degli art. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?’”.

L’ordinanza dell’Ufficio Centrale per il Referendum certifica la legittimità della richiesta e conferma che la procedura seguita dai promotori è conforme alla normativa vigente. In questo quadro, la Cassazione ammette nuovo quesito sul referendum giustizia e definisce il perimetro normativo su cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi.

Resta ora da chiarire il nodo relativo alla data della votazione. Al momento il voto è fissato per il 22 e 23 marzo, ma il calendario definitivo potrebbe essere oggetto di ulteriori valutazioni istituzionali nei prossimi passaggi formali.

