Trovata senza vita Zoe Trinchero, trovata nel Rio Nizza a Nizza Monferrato

Il corpo della 17enne presenta segni di violenza. Indagini in corso dei carabinieri

È stata trovata senza vita Zoe Trinchero, nelle prime ore di oggi, sabato 7 febbraio 2026. Il corpo della 17enne astigiano è stato recuperato nel Rio Nizza, corso d’acqua che attraversa il centro abitato di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La vicenda di morta Zoe Trinchero ha immediatamente fatto scattare le indagini dei carabinieri, dopo il ritrovamento sul corpo di segni compatibili con violenze.

Trovata senza vita Zoe Trinchero: dopo serata con amici e si è allontanata facendo perdere sue tracce

Secondo quanto ricostruito, la ragazza aveva trascorso la serata con alcuni amici nell’abitazione di uno di loro. A un certo punto si sarebbe allontanata senza dare spiegazioni. Da quel momento non ha più risposto alle chiamate né ai messaggi. Il telefono della giovane ha smesso di funzionare poco prima della mezzanotte, mentre gli amici, sempre più preoccupati, hanno iniziato a cercarla per le strade del paese chiamandola a voce alta.

Durante le ricerche, nella zona dove il Rio Nizza attraversa il centro abitato, un residente, svegliato dalle urla, si è affacciato alla finestra. Dopo aver chiesto ai ragazzi cosa stessero cercando, ha notato il corpo della giovane in acqua. All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, la situazione di morta Zoe Trinchero era ormai irreversibile.

Trovata senza vita Zoe Trinchero: segni di violenza sul corpo

Sul corpo della ragazza sono state riscontrate abrasioni e lividi. Non sarebbero invece stati rilevati segni evidenti di annegamento, elemento che fa ipotizzare agli investigatori che la morte possa essere avvenuta prima che il corpo finisse nel corso d’acqua. Sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause del decesso e a chiarire se la giovane sia stata uccisa in un altro luogo e poi trasportata nel canale.

Nelle ore successive al ritrovamento, i carabinieri di Asti hanno ascoltato in caserma un ragazzo inizialmente indicato da alcuni residenti come possibile responsabile. Il giovane, la cui abitazione era stata circondata da un gruppo di persone, è stato poi ritenuto estraneo ai fatti dagli investigatori.

Il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, ha riferito di essere stato informato nella notte del ritrovamento del corpo. Il primo cittadino ha espresso vicinanza alla famiglia della ragazza, sottolineando la gravità della vicenda e la necessità di attendere l’esito delle indagini. L’amministrazione comunale valuterà nei prossimi giorni l’eventuale proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali.

(con fonte AdnKronos)

