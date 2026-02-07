Morto il 30enne ferito nella sparatoria con la polizia a Milano Rogoredo

Connect with us

Deceduto al Niguarda l’uomo coinvolto nella sparatoria del 1° febbraio in piazza Mistral dopo l’aggressione a una guardia giurata

È morto nel pomeriggio di oggi il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito nella sparatoria con la polizia a Milano Rogoredo avvenuta lo scorso 1° febbraio in piazza Mistral. L’uomo era ricoverato all’ospedale Niguarda e le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, prima dello scontro a fuoco il 30enne aveva aggredito una guardia giurata riuscendo a sottrargli l’arma di servizio. Con la pistola avrebbe poi aperto il fuoco contro una volante blindata dell’Unità operativa di primo intervento (Uopi).

Durante la sparatoria con la polizia a Milano Rogoredo gli agenti hanno risposto al fuoco, ferendo l’uomo a un braccio e alla testa. Dopo l’intervento dei soccorsi era stato trasferito al Niguarda, dove è rimasto ricoverato in condizioni critiche fino al decesso avvenuto nel pomeriggio.

