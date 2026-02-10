Sospensione delle bollette per il ciclone Harry nelle regioni colpite

Stop temporaneo ai pagamenti di luce, gas, acqua e rifiuti per famiglie e imprese nei territori danneggiati dal maltempo. La sospensione delle bollette Arera per il ciclone Harry nelle regioni colpite prevede stop ai pagamenti per 6 mesi

La sospensione delle bollette Arera per il ciclone Harry nelle regioni colpite è stata approvata con un provvedimento d’urgenza che blocca per sei mesi il pagamento di bollette e avvisi relativi a luce, gas, acqua e rifiuti. La misura riguarda le popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, compreso il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026.

Il provvedimento arriva dopo la dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 26 gennaio e si applica a tutte le utenze domestiche e alle forniture delle attività produttive situate nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, individuati dall’Ordinanza n. 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026.

Nel dettaglio, la sospensione delle bollette Arera per il ciclone Harry nelle regioni colpite riguarda tutte le fatture e gli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. Sono inclusi anche eventuali costi per operazioni tecniche come allacciamenti, attivazioni, disattivazioni, volture o subentri, oltre agli ulteriori corrispettivi previsti dai gestori del servizio rifiuti.

Contestualmente vengono sospese anche le procedure di distacco delle forniture per morosità, comprese quelle relative a situazioni di mancato pagamento verificatesi prima del 18 gennaio 2026.

Per accedere alle agevolazioni previste dalla sospensione delle bollette Arera per il ciclone Harry nelle regioni colpite, i titolari delle utenze interessate dovranno presentare richiesta al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026. La domanda dovrà essere inviata utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che gli operatori dovranno rendere disponibile sui rispettivi siti internet o tramite altri modelli equivalenti contenenti le stesse informazioni.

Al termine del periodo di sospensione, gli importi dovuti dovranno essere restituiti attraverso un piano di rateizzazione con durata minima di 12 mesi. Il rimborso avverrà senza applicazione di interessi e senza trattamenti differenziati tra utenti, con l’obiettivo di favorire la ripresa graduale dei pagamenti e ridurre l’impatto economico su famiglie e imprese.

Secondo quanto comunicato dall’Autorità, l’intervento mira a garantire la continuità dei servizi essenziali e a fornire un primo sostegno concreto ai territori colpiti, in attesa di eventuali ulteriori misure straordinarie che potranno essere adottate dalle autorità competenti.

