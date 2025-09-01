Attacco hacker all’Ordine dei giornalisti del Lazio: timore per i dati sensibili

Colpita la sede di Piazza della Torretta a Roma. Indaga la polizia postale, segnalazioni anche all’Agenzia per la cybersicurezza e al Garante privacy

Un attacco informatico ha colpito i sistemi dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, mandando in tilt la rete internet della sede di Piazza della Torretta a Roma. L’episodio è stato scoperto mercoledì scorso alla riapertura degli uffici dopo la pausa estiva.

Ransomware di nuova generazione

“Si tratterebbe di un ransomware di ultima generazione che ha mandato in tilt i nostri sistemi e ha fatto saltare anche la rete internet, creando un black out di qualche ora. Dietro l’attacco potrebbe esserci un gruppo di hacker di matrice russa”, ha dichiarato all’Adnkronos Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.

Preoccupazione per i dati degli iscritti

Il timore maggiore riguarda la possibile sottrazione di informazioni personali relative agli oltre 20mila iscritti all’albo regionale. “Siamo preoccupati perché temiamo che questo attacco possa aver causato l’accesso ai dati sensibili contenuti nei nostri sistemi”, ha aggiunto D’Ubaldo.

La vicenda è stata denunciata alla polizia postale, che ha avviato le indagini. L’Ordine ha inoltre informato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali.

