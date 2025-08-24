Omicidio Tina Sgarbini, ex compagno Persico tace davanti al pm

Video
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere
L’interrogatorio – Christian Persico, 36 anni, ex compagno di Tina Sgarbini, la donna di 47 anni trovata senza vita a Montecorvino Rovella (Salerno), si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio davanti al pubblico ministero.
Il fermo e la difesa – L’uomo era stato rintracciato ieri sera dai carabinieri, alcune ore dopo il ritrovamento del corpo, e sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio pluriaggravato. A difenderlo è l’avvocato Michele Gallo, che ha dichiarato: «L’ho visto solo per il tempo strettamente necessario all’interrogatorio. Nelle prossime ore presenterò un’istanza per poter avere un colloquio con lui». Persico si trova ora nel carcere di Fuorni, in attesa delle decisioni della magistratura.
(con fonte AdnKronos)
