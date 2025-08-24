Omicidio Tina Sgarbini, ex compagno Persico tace davanti al pm

Connect with us

L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere

L’interrogatorio – Christian Persico, 36 anni, ex compagno di Tina Sgarbini, la donna di 47 anni trovata senza vita a Montecorvino Rovella (Salerno), si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio davanti al pubblico ministero.

Il fermo e la difesa – L’uomo era stato rintracciato ieri sera dai carabinieri, alcune ore dopo il ritrovamento del corpo, e sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio pluriaggravato. A difenderlo è l’avvocato Michele Gallo, che ha dichiarato: «L’ho visto solo per il tempo strettamente necessario all’interrogatorio. Nelle prossime ore presenterò un’istanza per poter avere un colloquio con lui». Persico si trova ora nel carcere di Fuorni, in attesa delle decisioni della magistratura.

