Maltempo in Sicilia Calabria Sardegna: allerta rossa e danni diffusi

Ciclone Harry provoca frane, blackout e mareggiate lungo le coste. Vigili del Fuoco al lavoro su oltre 190 interventi in 24 ore

Prosegue il maltempo in Sicilia Calabria Sardegna con effetti gravi su infrastrutture e territori costieri. È allerta rossa anche oggi, mercoledì 21 gennaio, nelle tre regioni maggiormente colpite dal ciclone Harry, che porta pioggia intensa, vento forte e mareggiate violente.

Diversi comuni hanno adottato provvedimenti precauzionali. In Sicilia restano chiuse scuole, ville comunali e cimiteri a Messina, Catania, Enna, Siracusa e in altri centri delle province interessate. Scuole chiuse anche in Calabria, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Provvedimento analogo a Cagliari in Sardegna.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini segue da vicino la situazione, in contatto con amministratori locali per monitorare le ricadute sulle infrastrutture.

Dalle 18 di ieri alle 8 di oggi, i Vigili del Fuoco della provincia di Palermo hanno effettuato 85 interventi, mentre il totale nelle ultime 24 ore ha raggiunto circa 190 operazioni, contro una media giornaliera di 40. Particolarmente critiche le aree portuali del capoluogo, dove due interventi hanno richiesto maggiore attenzione: nel porticciolo dell’Arenella un’autovettura è stata trascinata in mare dalle onde; i sommozzatori hanno verificato che all’interno non c’era nessuno. Nella notte, nei pressi del Molo Trapezoidale, due pontili si sono staccati trascinando alcune imbarcazioni.

Il traffico risente degli eventi meteo. È chiuso il tratto della SS288 ad Aidone, nell’Ennese, a causa di una frana, con deviazioni sulle SP17 e SP16. Altra frana sulla SS185 “Di Sella Mandrazzi” a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, con squadre di Anas e forze dell’ordine sul posto.

A Santa Teresa di Riva il sindaco Danilo Lo Giudice ha descritto la situazione come un “bollettino di guerra”: l’acqua manca in quasi tutto il paese e il serbatoio centrale è vuoto a causa di tubi divelti. La passerella sull’agro è chiusa e il mare continua a salire. Enel è stata informata dei blackout elettrici diffusi. Il primo cittadino invita la popolazione a evitare spostamenti non necessari.

Il maltempo in Sicilia Calabria Sardegna prosegue senza tregua, con criticità su trasporti, porti e servizi essenziali, e le autorità locali mantengono alta l’allerta per tutta la giornata.

(con fonte AdnKronos)

