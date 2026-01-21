Maltempo in Sicilia Calabria Sardegna: allerta rossa e danni diffusi

Video
-
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo la liberazione VIDEO
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
Ciclone Harry provoca frane, blackout e mareggiate lungo le coste. Vigili del Fuoco al lavoro su oltre 190 interventi in 24 ore
Prosegue il maltempo in Sicilia Calabria Sardegna con effetti gravi su infrastrutture e territori costieri. È allerta rossa anche oggi, mercoledì 21 gennaio, nelle tre regioni maggiormente colpite dal ciclone Harry, che porta pioggia intensa, vento forte e mareggiate violente.
Diversi comuni hanno adottato provvedimenti precauzionali. In Sicilia restano chiuse scuole, ville comunali e cimiteri a Messina, Catania, Enna, Siracusa e in altri centri delle province interessate. Scuole chiuse anche in Calabria, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Provvedimento analogo a Cagliari in Sardegna.
Il vicepremier e ministro Matteo Salvini segue da vicino la situazione, in contatto con amministratori locali per monitorare le ricadute sulle infrastrutture.
Dalle 18 di ieri alle 8 di oggi, i Vigili del Fuoco della provincia di Palermo hanno effettuato 85 interventi, mentre il totale nelle ultime 24 ore ha raggiunto circa 190 operazioni, contro una media giornaliera di 40. Particolarmente critiche le aree portuali del capoluogo, dove due interventi hanno richiesto maggiore attenzione: nel porticciolo dell’Arenella un’autovettura è stata trascinata in mare dalle onde; i sommozzatori hanno verificato che all’interno non c’era nessuno. Nella notte, nei pressi del Molo Trapezoidale, due pontili si sono staccati trascinando alcune imbarcazioni.
Il traffico risente degli eventi meteo. È chiuso il tratto della SS288 ad Aidone, nell’Ennese, a causa di una frana, con deviazioni sulle SP17 e SP16. Altra frana sulla SS185 “Di Sella Mandrazzi” a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, con squadre di Anas e forze dell’ordine sul posto.
A Santa Teresa di Riva il sindaco Danilo Lo Giudice ha descritto la situazione come un “bollettino di guerra”: l’acqua manca in quasi tutto il paese e il serbatoio centrale è vuoto a causa di tubi divelti. La passerella sull’agro è chiusa e il mare continua a salire. Enel è stata informata dei blackout elettrici diffusi. Il primo cittadino invita la popolazione a evitare spostamenti non necessari.
Il maltempo in Sicilia Calabria Sardegna prosegue senza tregua, con criticità su trasporti, porti e servizi essenziali, e le autorità locali mantengono alta l’allerta per tutta la giornata.
LE ULTIME NOTIZIE
Maltempo in Sicilia Calabria Sardegna: allerta rossa e danni diffusi
Netanyahu entra nel Board of Peace per Gaza voluto da Trump
Al via la rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile
A Roma apre la camera ardente per Valentino
Giappone: condanna all’ergastolo per l’uomo che uccise Shinzo Abe
Terremoto nel Messinese, quattro scosse avvertite tra notte e mattina
Rientro dell’Air Force One di Donald Trump per un problema tecnico
Possibile accordo di libera associazione tra Stati Uniti e Groenlandia, quali perplessità
Allerta rossa in Sardegna Sicilia e Calabria: ciclone Harry, emergenza maltempo
Il Tar annulla il limite di 30 chilometri orari a Bologna: accolto il ricorso dei tassisti
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Scienza e Ricerca24 ore ago
Potente tempesta solare sulla Terra, aurora boreale visibile anche in Italia
-
World24 ore ago
Incidente ferroviario ad Adamuz: sale a 41 il numero delle vittime in Spagna
-
Sport24 ore ago
Sinner agli Australian Open 2026: debutto vincente, Gaston si ritira
-
News23 ore ago
Omicidio di Federica Torzullo, domani l’udienza di convalida per il marito
You must be logged in to post a comment Login