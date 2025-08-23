Piantedosi: “Casapound tra gli stabili abusivi, prima o poi va sgomberato”

Video
Il ministro dell’Interno al Meeting di Rimini: inevitabile affrontare tutte le occupazioni illegali
Parole chiave: Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto oggi al Meeting di Rimini, ha ribadito che anche Casapound rientra nell’elenco degli stabili occupati abusivamente. “Come tutti gli altri, è inserito nella lista degli stabili per i quali prima o poi si dovrà provvedere”, ha spiegato il titolare del Viminale, ricordando che già quando era prefetto aveva classificato tali situazioni come casi da affrontare con provvedimenti di sgombero, in quanto illegali. Piantedosi ha aggiunto che la linea rimane quella di percorsi di legalità, “valida per Casapound come per qualsiasi altra occupazione”.
Il caso Leoncavallo
Il ministro ha poi affrontato la questione dello sgombero del centro sociale Leoncavallo, chiarendo che l’operazione non era più rinviabile. “Non è stata anticipata, anzi: siamo stati condannati a pagare tre milioni e 300mila euro per il ritardo nell’esecuzione dello sfratto, solo per i dieci anni precedenti. Ogni ulteriore rinvio avrebbe comportato un risarcimento di oltre 300mila euro l’anno”, ha sottolineato Piantedosi, definendo lo sgombero “un atto doveroso e logico”.
Il video di Almasri
Infine, il titolare del Viminale ha commentato il video circolato sui social riguardante Almasri, chiarendo che le ricostruzioni lo attribuiscono a molti anni fa: “Nessuno ha mai pensato che quel personaggio fosse meritevole di considerazione”. Piantedosi ha ricordato di aver firmato un decreto di espulsione, motivato anche da elementi di pericolosità, provvedimento che aveva sollevato critiche. “Era una decisione di giustizia – ha aggiunto – per tutelare l’interesse degli italiani, in Italia e all’estero”.
(con fonte AdnKronos)
