Maltempo in Italia: allerta rossa in Sardegna, vento e piogge al Sud

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Venti di burrasca, mareggiate e temporali colpiscono soprattutto le regioni meridionali e le Isole Maggiori, con scuole chiuse in Sicilia e criticità diffuse

Il maltempo in Italia torna a dominare il quadro meteorologico, con vento e pioggia che colpiranno in particolare le regioni meridionali. Da Roma in giù le previsioni indicano raffiche intense, soprattutto lungo le coste di Sicilia e Sardegna. Oggi, lunedì 19 gennaio, scatta l’allerta meteo rossa su gran parte della Sardegna. È arancione su parte di Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre è gialla su Basilicata e Toscana.

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da venti di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria. Nella giornata di martedì 20 gennaio è prevista un’ulteriore intensificazione, con burrasca forte e raffiche di tempesta, accompagnate da forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi sono attese piogge diffuse, anche a carattere temporalesco, soprattutto su Calabria e Sardegna.

Il maltempo in Italia non sarà accompagnato da un calo significativo delle temperature. Una circolazione depressionaria centrata sul Nord Africa continua infatti a richiamare correnti umide sud-orientali sul Paese. Tra oggi e martedì sono previste precipitazioni abbondanti e persistenti sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria, in particolare sui versanti orientali. A completare il quadro, raffiche violente di scirocco e mareggiate estese lungo le coste più esposte.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, scuole chiuse oggi in tre città della Sicilia. I sindaci di Messina, Catania e Agrigento hanno firmato le ordinanze. A Messina è prevista anche la chiusura dei cimiteri comunali, delle ville comunali e degli impianti sportivi. A Catania resteranno chiusi anche musei, biblioteche comunali, mercati storici e rionali, oltre alle manifestazioni all’aperto. Ad Agrigento le scuole rimarranno chiuse anche martedì 20 gennaio.

In Toscana la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per vento. L’allerta, dalle ore 13 di oggi, interessa le pianure centro-settentrionali, compresa l’area fiorentina, il bacino del Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera. Nel pomeriggio sono possibili nevicate oltre i 1000-1200 metri, con quota in calo in serata fino a circa 500 metri sull’Alto Mugello e sui versanti orientali dell’Appennino.

Codice giallo per vento forte anche nel Comune di Firenze e nei territori limitrofi, tra cui Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

LE ULTIME NOTIZIE

Donald Trump reagisce come un bambino per il Nobel mancato

19 Gennaio 2026
La lettera al premier norvegese rivela una frustrazione personale trasformata in pressione politica e commerciale Donald Trump reagisce come un...
Read More
Donald Trump reagisce come un bambino per il Nobel mancato

Travolto su A19 a Resuttano: muore investito mentre tenta di recuperare una valigia

19 Gennaio 2026
Tragedia in serata sull’autostrada Palermo-Catania, nei pressi di Resuttano, in provincia di Caltanissetta E' stato travolto su A19 a Resuttano...
Read More
Travolto su A19 a Resuttano: muore investito mentre tenta di recuperare una valigia

Deragliamento treni ad Adamuz: sale a 39 numero dei morti in Andalusia

19 Gennaio 2026
Aggiornamento: sale a 39 il bilancio dei morti del gravissimo incidente ferroviario nella provincia di Cordoba Aggiornamento - E' salito...
Read More
Deragliamento treni ad Adamuz: sale a 39 numero dei morti in Andalusia

Maltempo in Italia: allerta rossa in Sardegna, vento e piogge al Sud

19 Gennaio 2026
Venti di burrasca, mareggiate e temporali colpiscono soprattutto le regioni meridionali e le Isole Maggiori, con scuole chiuse in Sicilia...
Read More
Maltempo in Italia: allerta rossa in Sardegna, vento e piogge al Sud

Risposta Ue a Trump su Dazi Groenlandia: Bruxelles prepara le contromisure

19 Gennaio 2026
L’Unione Europea valuta una reazione economica fino a 93 miliardi contro le misure annunciate dagli Stati Uniti contro i paesi...
Read More
Risposta Ue a Trump su Dazi Groenlandia: Bruxelles prepara le contromisure

Syrian President agrees Kurdish forces integration in ceasefire deal

18 Gennaio 2026
Al-Sharaa announces plan for Kurdish forces to join Damascus army and transfer control of key cities Syrian President Ahmed al-Sharaa...
Read More
Syrian President agrees Kurdish forces integration in ceasefire deal

Erfan Soltani alive: Human rights group confirms amid Iran protests

18 Gennaio 2026
Human rights group Hengaw reports that the young Iranian activist, symbol of recent demonstrations, is in stable condition despite previous...
Read More
Erfan Soltani alive: Human rights group confirms amid Iran protests

Trump tariff threats over Greenland spark European backlash

18 Gennaio 2026
Eight NATO countries warn that planned U.S. trade measures linked to military deployments in Greenland could undermine transatlantic relations and...
Read More
Trump tariff threats over Greenland spark European backlash

È di Federica Torzullo il corpo ritrovato nell’azienda del marito Claudio Carlomagno

18 Gennaio 2026
Svolta nelle indagini sulla scomparsa della 41 ebbe di Anguillara Sabazia Sarebbe di Federica Torzullo il corpo ritrovato oggi, domenica...
Read More
È di Federica Torzullo il corpo ritrovato nell’azienda del marito Claudio Carlomagno

Sequestro preventivo del Piper di Roma dopo i controlli della Questura

18 Gennaio 2026
Nel locale di via Tagliamento riscontrate irregolarità strutturali, carenze di sicurezza e superamento della capienza massima consentita È scattato il...
Read More
Sequestro preventivo del Piper di Roma dopo i controlli della Questura
Donald Trump reagisce come un bambino per il Nobel mancato Donald Trump reagisce come un bambino... 19 Gennaio 2026
Travolto su A19 a Resuttano: muore investito mentre tenta di recuperare una valigia Travolto su A19 a Resuttano: muore... 19 Gennaio 2026
Deragliamento treni ad Adamuz: sale a 39 numero dei morti in Andalusia Deragliamento treni ad Adamuz: sale a... 19 Gennaio 2026
Maltempo in Italia: allerta rossa in Sardegna, vento e piogge al Sud Maltempo in Italia: allerta rossa in... 19 Gennaio 2026
Risposta Ue a Trump su Dazi Groenlandia: Bruxelles prepara le contromisure Risposta Ue a Trump su Dazi... 19 Gennaio 2026
Syrian President agrees Kurdish forces integration in ceasefire deal Syrian President agrees Kurdish forces integration... 18 Gennaio 2026
Erfan Soltani alive: Human rights group confirms amid Iran protests Erfan Soltani alive: Human rights group... 18 Gennaio 2026
Trump tariff threats over Greenland spark European backlash Trump tariff threats over Greenland spark... 18 Gennaio 2026
È di Federica Torzullo il corpo ritrovato nell’azienda del marito Claudio Carlomagno È di Federica Torzullo il corpo... 18 Gennaio 2026
Sequestro preventivo del Piper di Roma dopo i controlli della Questura Sequestro preventivo del Piper di Roma... 18 Gennaio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending