Maltempo in Italia: allerta rossa in Sardegna, vento e piogge al Sud

Venti di burrasca, mareggiate e temporali colpiscono soprattutto le regioni meridionali e le Isole Maggiori, con scuole chiuse in Sicilia e criticità diffuse

Il maltempo in Italia torna a dominare il quadro meteorologico, con vento e pioggia che colpiranno in particolare le regioni meridionali. Da Roma in giù le previsioni indicano raffiche intense, soprattutto lungo le coste di Sicilia e Sardegna. Oggi, lunedì 19 gennaio, scatta l’allerta meteo rossa su gran parte della Sardegna. È arancione su parte di Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre è gialla su Basilicata e Toscana.

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da venti di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria. Nella giornata di martedì 20 gennaio è prevista un’ulteriore intensificazione, con burrasca forte e raffiche di tempesta, accompagnate da forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi sono attese piogge diffuse, anche a carattere temporalesco, soprattutto su Calabria e Sardegna.

Il maltempo in Italia non sarà accompagnato da un calo significativo delle temperature. Una circolazione depressionaria centrata sul Nord Africa continua infatti a richiamare correnti umide sud-orientali sul Paese. Tra oggi e martedì sono previste precipitazioni abbondanti e persistenti sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria, in particolare sui versanti orientali. A completare il quadro, raffiche violente di scirocco e mareggiate estese lungo le coste più esposte.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, scuole chiuse oggi in tre città della Sicilia. I sindaci di Messina, Catania e Agrigento hanno firmato le ordinanze. A Messina è prevista anche la chiusura dei cimiteri comunali, delle ville comunali e degli impianti sportivi. A Catania resteranno chiusi anche musei, biblioteche comunali, mercati storici e rionali, oltre alle manifestazioni all’aperto. Ad Agrigento le scuole rimarranno chiuse anche martedì 20 gennaio.

In Toscana la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per vento. L’allerta, dalle ore 13 di oggi, interessa le pianure centro-settentrionali, compresa l’area fiorentina, il bacino del Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera. Nel pomeriggio sono possibili nevicate oltre i 1000-1200 metri, con quota in calo in serata fino a circa 500 metri sull’Alto Mugello e sui versanti orientali dell’Appennino.

Codice giallo per vento forte anche nel Comune di Firenze e nei territori limitrofi, tra cui Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

(con fonte AdnKronos)