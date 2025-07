Muore schiacciato da un muletto: tragedia sul lavoro a Bagnolo Mella

L’operaio, 60 anni, è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi. L’incidente è avvenuto in via Solferino

Nuova tragedia sul lavoro in Lombardia. Un operaio di 60 anni ha perso la vita questa mattina a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Solferino.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato travolto dal mezzo durante alcune manovre all’interno di un’area industriale. I soccorsi, arrivati tempestivamente con automedica, ambulanza e auto infermieristica, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i tecnici dell’Ats per avviare le indagini sull’accaduto. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)