Emiliano si autonomina al Petruzzelli: l’Anac apre un’istruttoria

L’Autorità nazionale anticorruzione ha aperto un’istruttoria sull’atto con cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è nominato nel Consiglio d’indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il decreto della nomina porta il numero 365 e risale al 26 giugno 2025. A darne notizia è l’agenzia Adnkronos.

La decisione solleva interrogativi sulla legittimità dell’atto, considerando che il Consiglio d’indirizzo ha funzioni chiave nella governance della Fondazione: dalla nomina dei vertici all’approvazione dei bilanci, fino alla modifica dello statuto. Secondo l’articolo 16, comma 2 dello Statuto, la nomina di un componente spetta “al presidente della Regione”, ma l’atto in questione vedrebbe Emiliano in doppia veste: come nominante e come nominato.

A rendere ancora più delicata la vicenda è il richiamo a un’altra disposizione statutaria, che stabilisce l’autonomia dei consiglieri nominati e il fatto che non debbano rappresentare l’ente che li designa. In questo caso, invece, il presidente nominerebbe sé stesso in un organismo che dovrebbe operare in piena indipendenza dalla politica regionale.

Non è tutto: il decreto non è stato firmato da Emiliano, ma dal vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese. Un dettaglio che potrebbe indicare il tentativo di aggirare un potenziale conflitto di interessi, ma che al tempo stesso apre ulteriori interrogativi sulla validità dell’atto, in base alle regole dello stesso Statuto.

L’Anac sta valutando il caso alla luce del decreto legislativo 39/2013 su incompatibilità e inconferibilità degli incarichi pubblici. L’autonomina del presidente Emiliano rappresenterebbe, secondo quanto emerge, un unicum nel panorama delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane.

