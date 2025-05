Chiara Ferragni: «Pochi uomini reggono una donna forte»

L’influencer si confessa nel podcast con le sorelle Valentina e Francesca: dall’infanzia alla maternità, fino alle relazioni tossiche e al difficile 2023

Chiara Ferragni è tornata a parlare di sé in modo intimo e diretto, ospite con la sorella Francesca nel podcast Storie oltre le Stories, condotto dalla terza sorella Valentina. Al centro della chiacchierata, il ruolo delle donne in carriera nelle relazioni sentimentali, l’infanzia condivisa e il difficile anno vissuto dall’imprenditrice digitale.

«Tutti gli uomini dicono di volere una donna forte, indipendente, che si fa rispettare», ha detto Ferragni, «ma quando l’hanno accanto, pochissimi non si sentono minacciati nel loro ego. La maggior parte cerca, anche inconsciamente, di farti diventare più piccola». Pur non facendo mai il nome dell’ex marito Fedez, Chiara ha ammesso: «Mi è successo in più relazioni, ed è accaduto a tutte le donne forti che conosco».

«Tutte noi abbiamo giustificato atteggiamenti sbagliati»

Durante il podcast, Chiara Ferragni ha riflettuto sulle esperienze comuni a molte donne: «Tutte siamo state in relazioni tossiche, con persone che ci hanno trattato male, e per un certo periodo ci è anche andato bene così. Abbiamo giustificato questi atteggiamenti, come se fossero normali».

E ha aggiunto: «Ci sono uomini che ti dicono scherzando “mi mantieni tu”, ma in realtà pochissimi riescono a convivere serenamente con una donna di carattere. Solo chi è davvero sicuro di sé può farlo».

Il legame con la madre e l’infanzia condivisa

Chiara ha voluto rendere omaggio alla madre Marina, sottolineando l’influenza profonda avuta sulla sua crescita: «Tutte le cose più importanti le ho imparate da lei. Ci ha sempre fatte sentire capaci di ottenere tutto, se ci avessimo creduto davvero. È un imprinting che cerco di trasmettere anche ai miei figli».

L’influencer ha parlato anche del rapporto con le sorelle, cresciute senza rivalità grazie all’equilibrio trasmesso dai genitori: «Non abbiamo mai sentito che ci fosse una figlia preferita. La cosa più bella è che tra noi c’è sempre stato affetto, mai competizione».

«Nell’anno più buio, le mie sorelle sono state la mia luce»

Riferendosi al periodo difficile vissuto nel 2023 – tra la crisi con Fedez e le polemiche legate al Pandoro-gate – Ferragni ha raccontato: «Se non ci foste state voi e la mamma al mio fianco, non so come ne sarei uscita. In quei momenti in cui non vedevo la luce, siete state la mia speranza».

Ha inoltre ammesso come il rapporto con le sorelle sia cambiato: «Per anni mi sono sentita la sorella maggiore, quella che doveva proteggere. Ma poi Francesca è diventata mamma, Valentina si è lasciata e ha preso in mano la sua vita. In quel momento siete diventate voi le sorelle maggiori».

Chiara ha concluso parlando con stima delle due: «Francesca mi ha insegnato la lucidità, il saper guardare le cose in modo oggettivo. Valentina mi ha mostrato il coraggio di dire no a situazioni ingiuste, cosa che io non sempre sono riuscita a fare».

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)